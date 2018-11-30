ФРГ изучает криминальную версию поломки лайнера Меркель

В немецком правительстве не исключают криминальную подоплеку в инциденте с вынужденной посадкой самолета, перевозившего канцлера ФРГ Ангелу Меркель могла иметь криминальный след.

Как сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на источники в немецких органах безопасности, помимо "криминальной", будут отработаны все возможные версии инцидента.

Напомним, что на самолете, направлявшемся на саммит G20 в Аргентину с Меркель на борту, были обнаружены технические неполадки, в связи с чем было решено развернуть лайнер над территорией Нидерландов и совершить посадку в Кельне.