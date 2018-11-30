В Турции по делу об убийстве Хашкаджи выдан ордер на арест 15 саудовцев

Уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, причастных к убийству обозревателя Washington Post Джамаля Хашкаджи.

Как сообщает издание Yeni Safak, им инкриминировано жестокое умышленное убийство.

Джамаль Хашкаджи, выступавший с критикой в отношении проводимой Эр-Риядом политики, в том числе в Йемене, был убит в октябре в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Причиной инцидента стал разгоревшийся в стенах дипмиссии конфликт.

Журналист пришел в саудовское диппредставительство для получения подтверждения о разводе с женой для того, чтобы иметь возможность сочетаться новым браком.

Ранее в российском МИД призвали не политизировать происшествие и разрешить сложившуюся ситуацию "исключительно в правовом поле".