В Турции по делу об убийстве Хашкаджи выдан ордер на арест 15 саудовцев

Уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, причастных к убийству обозревателя Washington Post Джамаля Хашкаджи.
Как сообщает издание Yeni Safak, им инкриминировано жестокое умышленное убийство.
Джамаль Хашкаджи, выступавший с критикой в отношении проводимой Эр-Риядом политики, в том числе в Йемене, был убит в октябре в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Причиной инцидента стал разгоревшийся в стенах дипмиссии конфликт.
Журналист пришел в саудовское диппредставительство для получения подтверждения о разводе с женой для того, чтобы иметь возможность сочетаться новым браком.
Ранее в российском МИД призвали не политизировать происшествие и разрешить сложившуюся ситуацию "исключительно в правовом поле".