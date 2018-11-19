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19.11.2018 02:04
Рубрика: В мире

Тело убитого журналиста Хашкаджи могли вывезти из Турции в чемоданах

Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могли вывезти из Стамбула в чемоданах. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Фото: REUTERS/OSMAN ORSAL
Обнародованы последние слова саудовского журналиста Хашкаджи

Он отметил, что злоумышленники без каких-либо проблем покинули страну через три-четыре часа после убийства.

Напомним, 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post был убит второго октября во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Причиной смерти оппозиционного журналиста стало удушение.

Тело мужчины расчленили и вывезли за пределы диппредставительства. Приказ о ликвидации колумниста отдал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на источник в ЦРУ.

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