Тело убитого журналиста Хашкаджи могли вывезти из Турции в чемоданах

Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могли вывезти из Стамбула в чемоданах. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что злоумышленники без каких-либо проблем покинули страну через три-четыре часа после убийства.

Напомним, 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post был убит второго октября во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Причиной смерти оппозиционного журналиста стало удушение.

Тело мужчины расчленили и вывезли за пределы диппредставительства. Приказ о ликвидации колумниста отдал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на источник в ЦРУ.