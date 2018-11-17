СМИ назвали заказчика убийства саудовского журналиста Хашкаджи

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США подтвердило, что к убийству опозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи причастно руководство Саудовской Аравии.

Приказ о ликвидации колумниста американскорй газеты The Washington Post отдал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Убийство не могло произойти без его ведома или участия, подчеркивает издание, ссылаясь на свой источник в ЦРУ.

Дональду Трампу также были представлены доказательства этой версии, но глава Белого дома воспринял их скептически.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что убить Хашкаджи приказали высокопоставленные должностные лица Саудовской Аравии.

Уже задержаны непосредственные исполнители - 11 человек. Против них выдвинуты обвинения. Генпрокуратура требует смертной казни для пятерых обвиняемых.

Напомним, 59-летний Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным Reuters, причиной смерти журналиста стало удушение. Тело мужчины было расчленено и вывезено за пределы диппредставительства. Местонахождение останков до сих пор не установлено.

В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, подтверждающие факт убийства Хашкаджи. Фонограммы были предоставлены официальным американским лицам для анализа, в том числе директору ЦРУ Джине Хаспел.