Генпрокуратура требует казнить виновных в убийстве журналиста Хашогджи

По делу об убийстве в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи проходят 11 человек. Об этом, как передает Aljazeera, проинформировали в генеральной прокуратуре королевства.

По словам официального представителя ведомства, в рамках расследования был задержан 21 человек, 11 из них выдвинуты обвинения в причастности к убийству журналиста. При этом генпрокуратура требует смертной казни для пятерых обвиняемых.

В ведомстве также подтвердили, что Хашкаджи был убит 2 октября в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его тело было расчленено и вывезено за пределы диппредставительства. Местонахождение останков до сих пор не установлено, но расследование продолжается, сообщили в генпрокуратуре.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что дело Хашкаджи должно стать предметом международного расследования. Прокурор Стамбула ранее направил в Саудовскую Аравию запрос о выдаче Турции 18 человек, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста.