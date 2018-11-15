Турецкий МИД призвал к международному расследованию убийства Хашкаджи

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должно стать предметом международного расследования. По его словам, таким образом Турция намерена прекратить практику замалчивания и двойных стандартов со стороны США в отношении различных государств.

"Мы показали доказательства всем, кто хотел их увидеть", - заявил Чавушоглу. Он напомнил, что ранее турецкая сторона надеялась, что для расследования преступления достаточно совместных действий Турции и Саудовской Аравии, однако сейчас стало очевидно, что расследование должно носить международный характер. Также дипломат подтвердил намерение Турции довести расследование до конца и найти виновных, передает агентство Anadolu. "Не собираемся ни закрывать это дело, ни заключать сделку", - сказал Чавушоглу.

Хашкаджи пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Он обеспечил передачу процесса допроса в консульстве Саудовской Аравии со своих часов Apple Watch. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб ранее подтвердил смерть Хашкаджи на территории диппредставительства, назвав это результатом действий некой группы заговорщиков. Он заявил, что все причастные к убийству корреспондента предстанут перед судом.

Прокурор Стамбула ранее направил в Саудовскую Аравию запрос о выдаче Турции 18 человек, которые подозреваются в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.