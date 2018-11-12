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Рубрика: В мире

Обнародованы последние слова саудовского журналиста Хашкаджи

Убитый в Стамбуле саудовский журналист Джамаль Хашкаджи перед смертью произнес фразу, начинающуюся со слов "я задыхаюсь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. СМИ удалось раздобыть аудиозапись, сделанную в генконсульстве Саудовской Аравии, где и был убит репортер.

Фото: Presidential Press Service/AP
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Хашкаджи скончался в результате удушья через семь минут после того, как ему надели на голову полиэтиленовый пакет. Затем злоумышленники закрыли пол пленкой и расчленили тело журналиста.

Напомним, что при осмотре здания посольства были найдены следы кислоты, в которой могли растворить останки Хашкаджи.

В настоящее время Турция и Саудовская Аравия вместе расследуют гибель журналиста, который работал в американской газете Washington Post. Мужчина был убит второго октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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