Следы кислоты нашли на месте убийства саудовского журналиста в Турции

Следы кислоты и других химикатов нашли во время обыска резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. С их помощью злоумышленники хотели избавиться от тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее турецкие следователи пытались получить полный доступ к колодцу, находящемуся на территории резиденции, но власти Саудовской аравии не пошли навстречу. Тем не менее удалось быстро взять образцы с верхней части колодца. Лабораторные исследования выявили следы плавиковой кислоты и других химикатов.

В настоящее время Турция и Саудовская Аравия вместе расследуют гибель журналиста Джамаля Хашкаджи, который работал в американской газете Washington Post. Второго октября во время посещения генконсульства Саудовской Арвави в Стамбуле Хашкаджи пропал.

Позже выяснилось, что мужчина был убит на территории диппредставительства. Прокурор Стамбула направил в Саудовскую Аравию запрос о выдаче Турции всех подозреваемых в причастности к убийству.