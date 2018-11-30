Вандалы осквернили дом вице-канцлера Германии

Дом вице-канцлера Германии и министра финансов Олафа Штольца в Гамбурге подвергся нападению вандалов в ночь на 30 ноября.

Как сообщает "Газета.ru", они сначала подожгли машину, припаркованную у крыльца, а потом закидали здание банками. По данным полиции, в беспорядках участвовали около 14 человек. Осуществив задуманное, они скрылись с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что молодым чиновникам и судьям на юго-западе Германии три года выплачивали заниженную зарплату. Таким образом правительство земли Баден-Вюртемберг экономило бюджет. Административный суд в Карлсруэ принял сторону пострадавших.