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30.11.2018 17:40
Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания надо загадывать в Новый год

Текст: Рамиля Туктарова

Желания обязательно сбудутся, но надо уметь мечтать. И эти желания должны быть непременно добрыми и бескорыстными, тогда они будут услышаны.

Главный российский Дед Мороз, приехавший из Великого Устюга в Москву, пообщался сегодня с журналистами на пресс-конференции в ТАСС, посвященной празднованию Нового 2019 года.

Трудно себе представить Деда Мороза не в окружении детворы. Вот и в этот раз вокруг собралось множество малышей, многие из которых стеснялись, но все же задавали свои главные вопросы волшебнику. Где он достает подарки? Не мешает ли ему его борода? Есть ли у Снегурки домашние животные?

Задавали свои вопросы и взрослые. Но всех – и детей, и старших - объединяло одно: что надо загадывать на Новый год, чтобы обязательно сбылось?
Видео: Москва готовится к Новому году

Дед Мороз призвал не загадывать на Новый год машину или какие-то другие вещи. Ведь самое главное, это здоровье и благополучие наших близких и нас самих.

"Наступает очень важный и ответственный период, время, когда исполняются самые заветные желания. Я обращаюсь к вам с традиционной просьбой: пожалуйста, заранее подготовьте то желание, которое будет для вас самым-самым главным", - сказал он.

"Не просите, пожалуйста, новых машин, квартир, потому что тот, кто загадывает на Новый год новую машину, тот встречает Новый год в одиночестве, стоя в новой машине на МКАДе в пробке. Это правда, - сказал Дед Мороз. - Посмотрите, вот оно счастье, рядом с вами. Пожелайте счастья, здоровья и удачи, и вот это будет абсолютно точно доброе желание, которое я с удовольствием выполню".

Предстоящий год будет годом свиньи по восточному календарю. По этому случаю заводчица и руководитель Театра мини-пигов Ксения Ремизова привела в пресс-центр трех очаровательных свинок в забавных кокошниках и колпаке.

По ее словам, перед праздниками возрастает скорее даже не спрос на мини-пигов, а интерес к ним. Впрочем, и спрос сам по себе растет уже не первый год. "Накануне праздников, конечно, ажиотаж есть, но мы этому ажиотажу противостоим и говорим, что этих животных дарить нельзя, мы к этому очень строго относимся, отслеживаем", - отметила она.

По словам заводчицы, хрюшки любят покушать, едят они в основном овощи, а также фрукты. И не прочь выпросить побольше вкусненького.

Что касается характера, то нрав поросенок перенимает полностью от своего хозяина, рассказала заводчица.

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