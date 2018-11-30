Власти решили узаконить продажу "красивых" номеров на авто

До 2 сентября 2019 года Минэкономразвития России совместно с МВД должны разработать и внести в правительство проект постановления, которое будет устанавливать правила организации и проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Эти правила позволят всем желающих купить на открытых торгах так называемые красивые автомобильные номера -например, 555,777,888 и так далее.

Как рассказали "Российской газете" в Минэкономразвития, реализация данного проекта стала возможна после принятия закона от 3 августа 2018 года "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (он вступает в силу 4 августа 2019 года).

Возможны несколько сценариев проведения аукционов по продаже "красивых" номеров. Их могут контролировать: федеральный орган исполнительной власти; органы субъектов Российской Федерации самостоятельно; иные организации, профессионально занимающиеся проведением аукционов.

Например, аукционы могут устраиваться на таких площадках, как Единая электронная торговая площадка, Электронный паспорт, Сбербанк АСТ, Национальная электронная площадка, Система электронный торгов АО "Российский аукционный дом".

При этом рассматривается такой вариант, сначала все "красивые" номера могут выставляться на аукцион, а после определенного времени (если никто не купил), пойдут в свободную выдачу в ГИБДД. Может быть и другой сценарий: на аукцион выставляются только "красивые" номера, выбранные по определенному алгоритму.