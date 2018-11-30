Новости

В Москве выбрали лучшие гостиницы и мероприятия под открытым небом 15:36
Гидрографы уточнили координаты островов, открытых школьниками 15:31
В Подмосковье загорелся крупный ТЦ 15:15
Саратовские ученые оценивают эмоции человека по его речи 15:11
Крымский санаторий "Ливадия" купила компания известного бизнесмена 15:09
В Саратове пятилетний ребенок погиб, провалившись под лед 15:09
Путин потребовал пресечь хищения газа и нефти в Дагестане 15:07
Сын Игоря Талькова рассказал о своем задержании полицией 15:05
Роскосмос пожаловался на санкции и демпинговые цены Илона Маска 14:57
В центре Керчи загорелся мебельный склад 14:57
ЦППК тестирует систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричках 14:56
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши 14:52
Медведев поручил проверить выполнение закона о жилье для инвалидов 14:49
В Ленобласти нашли тело до смерти избитого четырехлетнего мальчика 14:48
В Тибете найдено древнейшее поселение неизвестного народа 14:41
В Москве сын Игоря Талькова задержан по подозрению в пьяном вождении 14:37
Солиста Большого театра не пустили на Украину 14:19
В Воронеже задержаны "телефонные банкиры", укравшие 5,5 млн рублей 14:19
Арестован бывший замгубернатора Курганской области 14:15
Рой Джонс-младший посетит ЧМ по боевому самбо в Дагестане 14:10
Главное преимущество новой российской бомбы "Дрель" назвали в США 14:02
В Москве мужчину осудили на 4 года за вербовку в ИГ в соцсети 13:54
Телекомикс "Проповедник" продлен на четвертый сезон 13:54
Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко 13:54
Видео: В Татарстане испытали грузовой дрон "Русский Халк" 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 13:54
Рубрика: Власть

Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко

Текст: Галина Мисливская

Решения Константинопольского патриархата носят политизированный характер, а за расколом церкви на Украине стоит президент Петр Порошенко, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Заявление главы нижней палаты парламента распространила в пятницу пресс-служба ГД.

Накануне из пресс-релиза Константинопольского патриархата, посвященного украинскому вопросу, стало известно, что "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви". О дате проведения так называемого объединительного собора на Украине не сообщается.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Захарова: Говорить о зеркальных мерах в отношении Украины просто страшно

"Вчерашние решения Константинопольского патриархата поощряют действия украинских властей, которые разрушают мир и согласие на Украине и носят явно политизированный характер. Сегодня всем стало очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной компании, где у него нет никаких шансов", - заявил Володин.

Он уверен, что такие действия президента Украины "однозначно плохо скажутся в будущем, так как любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу".

"Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России", - подчеркнул председатель Госдумы.

Он полагает, что стремлением Порошенко сохранить свою власть любой ценой продиктованы и другие решения, в том числе "введенное Порошенко военное положение в 10 областях Украины, где у него нет поддержки". Володин считает, что логика избирательной кампании украинского лидера "строится на устранении любых оппонентов, так как это делается им с введением запрета на использование русского языка, запрета на въезд граждан России и разделение граждан Украины на своих и чужих".

Власть Позиция Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал поправки в бюджет
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Чего ждать от саммита G20 в Аргентине