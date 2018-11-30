Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко

Решения Константинопольского патриархата носят политизированный характер, а за расколом церкви на Украине стоит президент Петр Порошенко, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Заявление главы нижней палаты парламента распространила в пятницу пресс-служба ГД.

Накануне из пресс-релиза Константинопольского патриархата, посвященного украинскому вопросу, стало известно, что "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви". О дате проведения так называемого объединительного собора на Украине не сообщается.

"Вчерашние решения Константинопольского патриархата поощряют действия украинских властей, которые разрушают мир и согласие на Украине и носят явно политизированный характер. Сегодня всем стало очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной компании, где у него нет никаких шансов", - заявил Володин.

Он уверен, что такие действия президента Украины "однозначно плохо скажутся в будущем, так как любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу".

"Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России", - подчеркнул председатель Госдумы.

Он полагает, что стремлением Порошенко сохранить свою власть любой ценой продиктованы и другие решения, в том числе "введенное Порошенко военное положение в 10 областях Украины, где у него нет поддержки". Володин считает, что логика избирательной кампании украинского лидера "строится на устранении любых оппонентов, так как это делается им с введением запрета на использование русского языка, запрета на въезд граждан России и разделение граждан Украины на своих и чужих".