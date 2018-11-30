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30.11.2018 21:30
Рубрика: Власть

Захарова: Россия мягко обошлась с нарушившими госграницу судами

Проблему с нарушившими государственную границу украинскими судами Россия решала в "ручном режиме", тогда как могла действовать гораздо более жесткими методами. Об этом в телеэфире канала "Россия 1" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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"Ни одна [другая] страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, запрашивать кто они, останавливать их, в том числе рискуя своими жизнями, отправлять туда такое количество людей и в ручном режиме целый день пытаться их остановить", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, международными правилами допускалась более жесткая реакция на нарушение государственной границы.

Ранее та же Захарова предположила, что прорыв украинских военных судов к Керченскому мосту был намеренной провокацией, о которой не могли не знать некоторые "западные партнеры". Более того, по ее мнению, они могли принимать участие в планировании этой диверсии.

Целый арсенал: какое вооружение нашли на украинских катерах-нарушителях
Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Провокация Украины в Керченском проливе
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