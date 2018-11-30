Захарова: Украине может угрожать разрастание гражданского конфликта

В Москве предупредили о возможном увеличении масштабов гражданского конфликта на Украине в свете введенного в стране военного положения.

"Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны", - отметила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Напомним, что указом президента Петра Порошенко военное положение введено в областях Украины, расположенных у восточных и южных границ государства.