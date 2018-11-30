Жители Хамы могут подвергнуться химатаке боевиков вслед за Алеппо

Руководитель российского миротворческого Центра в Сирии Сергей Соломатин сообщил тревожную новость. По сведениям, полученным нашими военными из информированных источников, террористы запрещенной в РФ группировки "Джабхат Ан-Нусра" (она теперь именуется "Хайат Тахрир Аш-Шам") готовят в Идлибской зоне деэскалации новую провокацию с использованием отравляющих веществ - вторую за последнюю неделю.

Генерал рассказал, что из населенных пунктов Джиср-Эш-Шагур, Кафер-Зайта и Серакаб боевики сумели тайно переправить в Идлиб 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. По оперативным сведениям, этот опасный груз сопровождали говорящие на арабском языке специалисты-химики. Есть предположение, что в Сирию они приехали из одной из европейских стран.

- По имеющимся данным, целью готовящейся провокации с применением отравляющих веществ будут населенный преимущественно христианами город Махарда в провинции Хама и гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу-Эд-Духур в провинции Идлиб, - заявил Соломатин.

Одновременно наши военные фиксируют активизацию перестрелок в одноименной зоне деэскалации. Только в течение суток боевики трижды открывали огонь по северо-западным окраинам Алеппо и четыре раза обстреливали западные кварталы города. По мнению экспертов, все говорит о том, что окопавшиеся в Идлибе террористы не хотят мира и делают попытку за попыткой спровоцировать авиационные удары международной коалиции по войскам Асада. Поводом для воздушных атак как раз могут стать инсценировки "химического" нападения сирийских военных на мирных жителей и ополченцев.

"РГ" уже рассказывала, что в минувшую среду Минобороны РФ предупредило мировую общественность о готовящемся в провинции Дэйр-Эз-Зор обстреле позиций курдских сирийских демократических сил. Эту акцию спланировали боевики запрещенной в нашей стране ИГИЛ, которые уже запасаются самодельными минометными боеприпасами с отравляющими веществами. А несколькими днями ранее "химическому" воздействию подверглись северо-западные кварталы Алеппо. В результате обстрела нусровцев пострадали 46 человек, в том числе 8 детей. По месту, где находились устроившие провокацию боевики, нанесли прицельные удары российские самолеты.