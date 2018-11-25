Российские ВКС нанесли удары по обстрелявшим Алеппо террористам

Самолеты Военно-космических сил РФ нанесли удары по позициям террористов в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб. Ранее отсюда велся обстрел мирного населения в городе Алеппо.

"Разведкой российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам генерал-майора, ВКС РA предупредили о готовящемся ударе по террористам расположенные в регионе турецкие силы.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в 21.50 в Сирии были обстреляны химическими боеприпасами северо-западные кварталы города Алеппо. По словам Игоря Конашенкова, огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточных окраин населенного пункта Эль-Бурайкат, контролируемого боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (теперь она именуется "Хайат Тахрир Аш-Шам"). Мины, по предварительной информации начиненные хлором, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия.

По данным Минобороны РФ, химическое поражение получили 46 человек, включая 8 детей. По другой информации пострадало 73 человека.