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25.11.2018 16:14
Рубрика: В мире

Российские ВКС нанесли удары по обстрелявшим Алеппо террористам

Самолеты Военно-космических сил РФ нанесли удары по позициям террористов в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб. Ранее отсюда велся обстрел мирного населения в городе Алеппо.

"Разведкой российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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По словам генерал-майора, ВКС РA предупредили о готовящемся ударе по террористам расположенные в регионе турецкие силы.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в 21.50 в Сирии были обстреляны химическими боеприпасами северо-западные кварталы города Алеппо. По словам Игоря Конашенкова, огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточных окраин населенного пункта Эль-Бурайкат, контролируемого боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (теперь она именуется "Хайат Тахрир Аш-Шам"). Мины, по предварительной информации начиненные хлором, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия.

По данным Минобороны РФ, химическое поражение получили 46 человек, включая 8 детей. По другой информации пострадало 73 человека.

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