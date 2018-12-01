Бог на обочине. Зачем в Индии молятся на разбитый мотоцикл

Необычному божеству молятся жители индийского штата Раджастан. Здесь у дороги в округе Пали в большом стеклянном ящике установлен настоящий мотоцикл Bullet 350 известной марки Royal Enfield. Возле него сотни "верующих" ежедневно совершают различные оккультные обряды.

Смешного, впрочем, в этой истории мало. Появление бога-мотоцикла связано с ДТП, которое произошло в этом месте в 1988 году.

По легенде, которую охотно рассказывают в Раджастане, местный житель Ом Банна ночью врезался на своем двухколесном транспортном средстве в дерево и скончался от полученных травм. Полиция забрала разбитый мотоцикл в участок, но на утро он каким-то чудом вновь оказался на месте аварии. История повторилась и на следующий день. Тогда правоохранители, что называется, от греха подальше, отдали мотоцикл родным погибшего. А местные жители, по сложившейся в Индии традиции, восприняли все происходящее как божье знамение. Так и появилось это культовое место - с мотоциклом и статуей Ом Банны.

"Проезжающие водители грузовиков, водители автобусов, таксисты, туристы часто останавливаются здесь, чтобы помолиться и попросить безопасного пути", - пишет BBC.

Со временем это место стало настолько популярным, что здесь появились лавки с сувенирной продукцией, гостиница и ресторан. Рядом с храмом богу-мотоциклу стали проводить фестивали.

Местные жители утверждают, что теперь на этом участке дороги ездить стало безопасно. Однако в целом в Индии проблема аварийности на дорогах остается крайне актуальной. Ежегодно, только по официальным данным, в ДТП погибает свыше 150 тысяч индийцев.