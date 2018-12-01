Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Фото: Украинцы стали бросать свои иномарки на границе 16:48
"Бункер на колесах". Аргентинские СМИ оценили "Кортеж" Путина на G20 15:01
12 компаний изменили цены на автомобили в России 13:41
Загадочная Lada Van: все версии о новинке АвтоВАЗа 13:02
01.12.2018 18:23
Рубрика: Легковые авто

Бог на обочине. Зачем в Индии молятся на разбитый мотоцикл

Текст: Андрей Полухин
Фото: @royalenfield / Twitter.ru Фото: @royalenfield / Twitter.ru
Фото: @royalenfield / Twitter.ru

Необычному божеству молятся жители индийского штата Раджастан. Здесь у дороги в округе Пали в большом стеклянном ящике установлен настоящий мотоцикл Bullet 350 известной марки Royal Enfield. Возле него сотни "верующих" ежедневно совершают различные оккультные обряды.

Смешного, впрочем, в этой истории мало. Появление бога-мотоцикла связано с ДТП, которое произошло в этом месте в 1988 году.

Фото: www.jawamotorcycles.com
Возрождение легенды: Представлены новые мотоциклы Jawa

По легенде, которую охотно рассказывают в Раджастане, местный житель Ом Банна ночью врезался на своем двухколесном транспортном средстве в дерево и скончался от полученных травм. Полиция забрала разбитый мотоцикл в участок, но на утро он каким-то чудом вновь оказался на месте аварии. История повторилась и на следующий день. Тогда правоохранители, что называется, от греха подальше, отдали мотоцикл родным погибшего. А местные жители, по сложившейся в Индии традиции, восприняли все происходящее как божье знамение. Так и появилось это культовое место - с мотоциклом и статуей Ом Банны.

"Проезжающие водители грузовиков, водители автобусов, таксисты, туристы часто останавливаются здесь, чтобы помолиться и попросить безопасного пути", - пишет BBC.

Фото: www.imz-ural.com/
"Урал" показал электрический мотоцикл с коляской

Со временем это место стало настолько популярным, что здесь появились лавки с сувенирной продукцией, гостиница и ресторан. Рядом с храмом богу-мотоциклу стали проводить фестивали.

Местные жители утверждают, что теперь на этом участке дороги ездить стало безопасно. Однако в целом в Индии проблема аварийности на дорогах остается крайне актуальной. Ежегодно, только по официальным данным, в ДТП погибает свыше 150 тысяч индийцев.

#автомобили