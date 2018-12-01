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01.12.2018 15:01
Рубрика: Легковые авто

"Бункер на колесах". Аргентинские СМИ оценили российский Aurus на G20

Текст: Андрей Полухин
Автопарк саммита "Большой двадцатки", который проходит в Аргентине, насчитывает 323 автомобиля. Но два из них привлекли особое внимание местной прессы. Это Cadillac американского президента Дональда Трампа и лимузин Aurus российского лидера Владимира Путина. "Самые безопасные машины в мире сейчас - в Буэнос-Айресе", - не без гордости написали СМИ.
Фото: REUTERS/Martin Acosta Фото: REUTERS/Martin Acosta
Фото: REUTERS/Martin Acosta

Aurus, а вернее два лимузина Senat, седан с тем же названием и минивэн Arsenal, ждали Владимира Путина в аэропорту аргентинской столицы. Официальная причина доставки кортежа через океан - обеспечение безопасности, поскольку на некоторые мероприятия саммита его участникам приходится ездить через весь Буэнос-Айрес и даже его пригороды. Но, безусловно, Aurus становится одной из визитных карточек России в мире. Поэтому совершенно понятно желание Кремля продемонстрировать новейший отечественный автомобиль руководителям двадцати крупнейших держав мира.

Фото: Рисунок внедорожника Komendant из презентационных материалов компании Aurus.
Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus

Авторитетное издание Clarin, рассказывая читателям о двух самых ярких транспортных средствах саммита, сначала перечислило достоинства лимузина Трампа по прозвищу The Beast ("Зверь").

"Чтобы не отстать и передвигаться безопасно, российский президент также обратился к национальной автоиндустрии. В результате после использования бронированного Mercedes-Benz Владимир Путин теперь ездит в лимузине Aurus Kortezh, нового бренда автомобилей, созданного в России", - отметил журналист.

Впрочем, в Clarin не стали утомлять читателя техническими подробностями о российской машине. А вот портал радиостанции Radio Mitre перечислил всю известную на сегодня информацию, отдельно остановившись на опциях безопасности.

"У Aurus есть защитная система, которая делает его непроницаемым. Обшивка кузова способна выдерживать разрывы снарядов, выстрелы из танков и нападение с применением химического оружия. Это представляется идеальным бункером Владимира Путина во время его движения", - сообщается в редакционной статье.

Radio Mitre также добавило несколько деталей, которые в наших СМИ читать не доводилось. Дескать, Senat имеет герметичную кабину с запасом кислорода на несколько часов и… резервуар с кровью самого владельца автомобиля, чтобы в случае необходимости оперативно произвести переливание.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории

Сайт Iprofesional, который также разобрал все особенности двух "бестий", как прозвали представительские лимузины США и России в местных СМИ, сделал следующий вывод: "Есть сомнения, что Aurus может победить The Beast с точки зрения технологий, но зато российский "танк" намного более подвижен. Лимузин Трампа весит на полторы тонны больше, чем у Владимира Путина, и у него нет такого мощного двигателя. Таким образом, автомобиль президента США разгоняется до 100 км в час за 15 секунд. Между тем, российский "бункер" имеет максимальную скорость 250 км/ч и может достигать сотни всего за семь секунд".

Добавим, что большинство других лидеров стран G20, по информации Autoblog, пользовались специально доставленными для этого из Германии бронированными седанами Audi A8L W12 Security, а также Mercedes-Benz классов С, E и S.

#Кортеж