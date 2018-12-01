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01.12.2018 12:36
Рубрика: Власть

Косачев: Джордж Буш-старший был интересной личностью сам по себе

Текст: Константин Косачев ((председатель Комитета Совета Федерации по международным делам))
С ушедшим сегодня экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим у нас, безусловно, ассоциируется, прежде всего, период окончания холодной войны - пожалуй, максимального пика доверия между нашими двумя странами.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Который, однако, происходил на фоне распада СССР и устных обещаний о нерасширении НАТО, так и оставшихся невыполненными - и это главная причина нынешнего кризиса в отношениях России и Запада.

Полагаю, Буш был вполне искренним в своем стремлении наладить хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией. Именно при нем в 1991 году был подписан Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а в 1993 году и СНВ-2.

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Напомню также, что в ходе встречи Буша с Ельциным в феврале 1992 года стороны сделали историческое заявление о том, что больше не считают друг друга потенциальными противниками. Это считалось окончательным прекращением "холодной войны" между нашими странами. На этом фоне легко увидеть, как далеко мы откатились сегодня от "эпохи Буша".

Он был интересной личностью сам по себе: фронтовик, в 17 лет самый молодой летчик военно-морской авиации США, совершивший 58 боевых вылетов, в одном из которых был сбит и чудом уцелел, он и в 75 прыгал с парашютом. Буш в период своего президентства провел победоносные военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Кувейте, известную операцию "Буря в пустыне". Но его подвела - как это часто бывает в США - экономика, поэтому в 1992 году его сменил Билл Клинтон. В целом явно не худший президент США в контексте наших двусторонних отношений. Таким его и запомним.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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