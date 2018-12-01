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01.12.2018 16:58
Рубрика: В мире

Мэр Сараево выступил за развитие отношений с Москвой

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Мэр Сараево Абдулах Скака. Фото: Александр Борисов/РГ Мэр Сараево Абдулах Скака. Фото: Александр Борисов/РГ
Мэр Сараево Абдулах Скака. Фото: Александр Борисов/РГ

Сараево заинтересовано в развитии двустороннего взаимодействия с Москвой. Здесь полагают, что это может способствовать установлению более тесных связей между нашими народами, и приглашают российских туристов обязательно посетить радушную Боснию и Герцеговину. Об этом "Российской газете" рассказал мэр боснийской столицы Абдулах Скака, открывший сегодня "Зимний дипломатический базар" в Сараево, где уже традиционно одним из лучших и гостеприимных павильонов признается российский.

Фото: Александр Борисов/ РГ
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"Сараево имеет стратегию развития международных отношений, интенсификации сотрудничества с крупнейшими мировыми столицами. В последнее время мы активизировали такого рода усилия, - подчеркнул Абдулах Скака. - В этой связи особо хотел бы отметить подписание (27 октября 2017 года в Сараево) Протокола о сотрудничестве между Префектурой Центрального административного округа города Москвы и Администрацией города Сараево. Высокопоставленные московские представители тогда посетили наш город и открыто делились своими позитивными впечатлениями, что позволяет нам рассчитывать в перспективе на плодотворное двустороннее сотрудничество в сфере образования, культуры, туризма и спорта. Верю, что это может способствовать и установлению более тесных культурных связей не только между столицами, но и нашими народами".

Между тем в Сараево с 22 по 27 ноября проходила выставка "Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе", приуроченная к 200-летию со дня рождения великого русского писателя. В ее организации непосредственное участие приняло и руководство боснийской столицы, а на открытии присутствовал заместитель мэра Сараево Милан Тривич.

Своими впечатлениями от выставки с корреспондентом "Российской газеты" поделился представитель Русской гуманитарной миссии в Боснии и Герцеговине Илья Тяпков, заметивший, что "выступавшие на мероприятии боснийцы продемонстрировали близкое знакомство с творчеством Ивана Сергеевича Тургенева, подчеркивали всемирное значение личности русского классика и его вклада в мировую литературу". "Отдельно упоминалась открытость писателя к разным культурам и универсальность отстаиваемых и пропагандируемых им ценностей, - сообщил представитель РГМ. - Очень порадовало присутствие молодежи на мероприятии. Не только кафедра славистики собралась в полном составе, но и студенты столичного вуза".

В мире Европа Босния и Герцеговина
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