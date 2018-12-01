Минск: Военные заступили на боевое дежурство по охране БелАЭС

Воздушное пространство над строящейся в Беларуси атомной электростанцией в Гродненской области начал контролировать 1146-ой гвардейский ракетный полк. Он заступил, по информации БЕЛТА, на боевое дежурство по противовоздушной обороне АЭС, расположенной в 18 километрах от города Островец. Знатоки поясняют, что первые упоминания о местном поселении относятся еще к середине XV века.

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", первая партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор белорусского атомного первенца изготовлена и прошла контроль качества на Новосибирском заводе химконцентратов, который входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ".

В рамках двустороннего контракта в этом сибирском научном центре была изготовлена партия из 180 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200, из которых 163 предназначены для начальной загрузки в реактор, а остальные 17 будут поставлены в резерв.

Для первой в Беларуси АЭС, уточнил старший вице-президент "ТВЭЛ" Константин Вергазов, "будет поставлено наиболее современное и эффективное ядерное топливо, имеющее позитивный рефренный опыт эксплуатации".

Как сообщил ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Александр Локшин, Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года.

Остается добавить, что Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию через год - в декабре 2019 года, а второй - в июле 2020-го.