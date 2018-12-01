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01.12.2018 14:40
Рубрика: В мире

На Елисейских полях полиция арестовала более 80 "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В центре Парижа снова, как и неделю тому назад, происходят стычки между полицией и "желтыми жилетами", которые объявили 1 декабря третьим по счету днем общенациональных действий против роста цена на автомобильное топливо и, в более широком смысле, против снижения покупательной способности граждан.

К 13:00 (15:00 мск), по данным столичной префектуры, были задержаны 81 манифестант. Однако, судя по всему, в ближайшие часы их число увеличится. Основные события снова разворачиваются в районе Елисейских полей. В эту субботу власти не стали запрещать "желтым жилетам" проводить свою акцию на главной магистрали Парижа.

Фото: Aris Oikonomou / AFP
В ходе беспорядков в Брюсселе "желтые жилеты" сожгли две полицейские машины

Правда, на всех улицах, которые ведут к ней, были устроены контрольно-пропускные пункты (КПП), где все желающие принять участие в манифестации должны были предъявить удостоверение личности, а также содержимое сумок и рюкзаков. Дело в том, что в прошлый раз в ряды "желтожилетных" затесались радикалы, которые пустили в ход специально прихваченные ломики, а также, о чем стало позже известно, петарды и самодельные взрывные устройства.

Первый стычки с правоохранителями случились именно в районе нескольких КПП, в частности, на тех, что установлены на улицах таких, как Мак-Маон, выходящих на площадь Звезды - Шарль де Голль. Правоохранители, а их было отмобилизовано для поддержания порядка во французской столице свыше пяти тысяч, применили гранаты со слезоточивым газом. Местами возводятся баррикады из подручных средств.

По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, к Триумфальной арке пытаются прорваться "1500 агрессивных элементов в то время, как на самих Елисейских полях всего лишь 200 человек". Действительно, пока основные события происходят около площади Этуаль-Шарль де Голль.

Что касается Елисейских полей, то, помятуя о разгроме, который был устроен в прошлую субботу, владельцы всех торговых точек, а также кафе и ресторанов устроили себе вынужденный выходной, предварительно заколотив щитами и досками витрины своих заведений. Однако, не исключено, что во второй половине дня все эти мере окажутся совсем не лишними. Надо отметить, что попытки французского президента Эмманюэля Макрона и его правительства сбить накал страстей вокруг топлива ни к чему не привели.

Фото: REUTERS/PHILIPPE WOJAZER
Власти Франции не отменят налог, вызвавший бунт "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" с большим скепсисом отнеслись к обещаниям сделать политику в области налогообложения горючего "более гибкой", а также провести консультации по этой тематике в течение трех месяцев. Об этом их представили однозначно заявили на встречах, как с министром комплексных экологических преобразований Франсуа де Рюжи, так и с главой правительственного кабинета Эдуаром Филиппом.

Тем временем, растет поддержка "желтых жилетов" со стороны французов. По опросу службы Odoxa-Dentsu Consulting 84% граждан считают их движение оправданным (это больше на 7 пунктов, чем было неделю назад). 79% считают, что Макрон должен отменить экологический налог, вступающий в силу с 1 января.

В мире Европа Франция
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