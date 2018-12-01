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01.12.2018 12:40
Рубрика: В мире

В Париже начались столкновения "желтых жилетов" и полиции

Текст: Максим Макарычев

В Париже в субботу ожидалась новая масштабная акция "желтых жилетов". И началась она сразу со столкновений полиции и ультрарадикалов, примкнувших к "аполитичному движению", созданному две недели назад в знак протеста против решения Елисейского дворца повысить цены на топливо, и последовавшего вслед за этим снижения покупательной способности французов.

С раннего утра субботы полиция по просьбе "желтых жилетов" перекрыла вход на самую популярную у туристов улицу мира - Елисейские поля, устроив несколько контрольно-пропускных пунктов. При этом глава МВД Франции Кристоф Кастанер предупредил протестующих, что полиция будет проверять и даже обыскивать всех тех, кто идет на авеню. Это было сделано для того, чтобы "отсеять" радикальные элементы. В результате были задержаны два подозрительных человека, у которых в ходе обыска было обнаружено и изъято оружие, тип которого не сообщается.

Фото: REUTERS/PHILIPPE WOJAZER
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А около девяти утра по местному времени грянул первый скандал. Как сообщает Europe1, в районе Плясе д’Этуаль напротив Триумфальной арки радикалы, пытавшиеся проникнуть на Елисейские поля, вступили в столкновения со стражами порядка. Прибывшие на подмогу полицейским спецназовцы были вынуждены применить слезоточивый газ и арестовать нескольких бунтарей. После того, как они были рассеяны от Триумфальной арки, демонстранты, некоторые из них в масках, отступили на соседние улицы, сообщает журналист AFP. На одной из них, авеню Мак-Махон, они повалили многочисленные мусорные баки и подожгли их прямо посреди проезжей части.

Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции

И это было лишь начало дня в Париже, который обещает быть "памятным", как и предсказывал один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ. В первой половине дня в Париж должны прибыть многочисленные автобусы протестующих из регионов. Акции "желтых жилетов" в субботу пройдут и в нескольких других городах страны, включая Марсель, а также в так называемых "заморских территориях" Франции. Демонстрации также планируются в Бордо, несмотря на постановление префектуры, запрещающее проведение митингов в центре города.

Тем временем движение, рожденное в соцсетях, начинает распространяться за пределы Франции: в пятницу в бельгийском Брюсселе также прошла акция "желтых жилетов", в результате которой манифестанты вступили в столкновения со стражами правопорядка и сожгли две полицейские машины.

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