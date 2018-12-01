На трассе Москва-Питер временно появился бесплатный участок

С первого декабря 2018 года по 28 февраля владельцы транспондеров от Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) смогут в ночное время проехать бесплатно по любому маршруту по М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на участке от столицы до Солнечногорска.

Так что с часу ночи до шести утра при проезде, например, в аэропорт "Шереметьево" платить не придется, как и по другим маршрутам на участке до Солнечногорска.

Но еще раз обращаем внимание! Это касается только электронных устройств для оплаты проезда по дорогам от Северо-Западной концессионной компании. По транспондерам "Автодора" будет только предоставлена скидка. Транспондер от СЗКК можно получить в офисах обслуживания клиентов концессионера платного "Москва-Солнечногорск".

Если автомобилист пользуется транспондером, то ему нужно будет вносить абонентскую плату в размере 50 рублей ежемесячно, если же транспондер лежит без дела месяц или более, то платить за его использование не придется.

Подробнее о законах, вступающих в силу в декабре, читайте в следующем номере "Российской газеты", 3 декабря 2018 года