На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

На депутата Верховной Рады Евгения Мураева в прямом эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK напал заместитель министра Украины Юрий Грымчак.

Так разъяренный чиновник отреагировал на мнение Мураева, согласно которому инцидент в Керченском проливе 25 ноября был намеренно спровоцирован Киевскими властями.

"В этом конфликте Российская Федерация заинтересована не была. Возможно, целью провокации являлся срыв встречи президентов России и США на саммите G20 в Аргентине" - комментировал депутат.

В украинской политической жизни парламентарии и политики нередко решают спорные вопросы с применением физической силы, отмечают наблюдатели. Очевидцы утверждают, что при принятии бюджета на 2019 год некоторые парламентарии злоупотребляли спиртным.