Премьер Японии настроен на переговоры по подписанию мирного договора

Премьер-министр Синдзо Абэ намерен завершить переговоры по подписанию мирного договора с Россией на основе договоренностей, достигнутых с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

По словам посла, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ смогли установить крепкие отношения доверия. Запланированная на 1 декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 встреча лидеров станет уже 24-й по счету.

"Благодаря такому тесному диалогу сформировались крепкие личные отношения доверия, возникла позитивная тенденция в развитии японо-российских отношений", - особо отметил глава диппредставительства.

Кодзуки также информировал, что в начале следующего года премьер Абэ посетит Россию, конкретные сроки визита согласовываются по дипломатическим каналам. А в рамках саммита Группы двадцати в июне будущего года в Осаке состоится церемония закрытия перекрестного года Японии и России.

Напомним, на встрече в Сингапуре первые лица России и Японии договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что СССР был готов, согласно договору 1956 года, передать два южнокурильских острова Японии, однако японская сторона отказалась от выполнения этого договора.