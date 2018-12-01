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01.12.2018 13:20
Рубрика: В мире

Премьер Японии настроен на переговоры по подписанию мирного договора

Текст: Александр Саможнев

Премьер-министр Синдзо Абэ намерен завершить переговоры по подписанию мирного договора с Россией на основе договоренностей, достигнутых с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

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По словам посла, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ смогли установить крепкие отношения доверия. Запланированная на 1 декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 встреча лидеров станет уже 24-й по счету.

"Благодаря такому тесному диалогу сформировались крепкие личные отношения доверия, возникла позитивная тенденция в развитии японо-российских отношений", - особо отметил глава диппредставительства.

Кодзуки также информировал, что в начале следующего года премьер Абэ посетит Россию, конкретные сроки визита согласовываются по дипломатическим каналам.  А в рамках саммита Группы двадцати в июне будущего года в Осаке состоится церемония закрытия перекрестного года Японии и России.

Фото: Reuters
Синдзо Абэ: Я твердо намерен заключить мирный договор с Россией

Напомним, на встрече в Сингапуре первые лица России и Японии договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что  СССР был готов, согласно договору 1956 года, передать два южнокурильских острова Японии, однако японская сторона отказалась от выполнения этого договора.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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