Путин рассказал о темах встречи с Трампом и мирном договоре с Японией

Санкции не могут остановить сотрудничество России с другими странами, в том числе со государствами Юго-Восточной Азии, заявил Владимир Путин. В четверг, 15 ноября, президент России принял участие в Восточноазиатском саммите в Сингапуре, после чего ответил на вопросы российских журналистов о санкциях, Донбассе, ключевых темах готовящегося в Аргентине разговора с Дональдом Трампом и мирном договоре с Японией.

На полях саммита российский лидер переговорил с вице-президентом США Майклом Пенсом, который сидел по левую руку от Путина. Причем к их разговору подключился помощник президента США по национальной безопасности, специалист в области контроля над вооружениями Джон Болтон.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Путин сообщил, что затронул с Пенсом проблемы стратегической стабильности, в том числе судьбу ДРСМД. Он рассказал, что на днях в Париже в ходе рабочего ланча с Дональдом Трампом им удалось поучаствовать в дискуссии, в ходе которой "достаточно содержательно говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам". "Сейчас с вице-президентом мы примерно затронули то же самое", - заметил Путин.

Проблема стратегической стабильности - и на повестке предстоящей встречи с Дональдом Трампом в Аргентине на полях саммита "двадцатки". "Мы должны понять, что будет с Договором СНВ-3, что будет происходить в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности, как здесь будут развиваться события", - сказал президент России. "Есть и другие вопросы, связанные с тем, как будут развиваться наши взаимные экономические отношения", - обозначил Путин возможные темы встречи.

Само пленарное заседание началось с приветствия премьер-министра Сингапура. Выступления руководителей государств прошли в закрытом от прессы режиме. После заседания Владимир Путин вышел к российским журналистам. Отвечая на вопрос, не помешают ли новые санкции Запада сотрудничеству России со странами Юго-Восточной Азии, он заметил, что развитие остановить невозможно. "Любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, мешают развитию экономики: и нам мешают, и нашим партнерам мешают, причем в том числе и тем, которые вводят эти санкции", - заявил Путин. Но это не может остановить развития, подчеркнул он.

Сейчас примерно 25 процентов торгового оборота России приходится на азиатские страны, в прошлом году он увеличился на четверть, это уже около 200 миллиардов долларов.

"Мы заключили соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, с Китаем, с Индией у нас "на марше" переговоры, с Сингапуром. Традиционные отношения со многими странами этого региона. И им, конечно, ничто не может навредить и помешать. Будем работать уверенно, и у меня нет сомнений - с хорошими перспективами", - заявил российский лидер.

Поэтому сотрудничество будет продолжаться во всех направлениях, включая цифровые. "Сингапур, допустим, продвигает идею умных городов. А умные города откуда берутся? Берутся из современных высоких технологий, в том числе и цифровых технологий. Будем работать", - сказал Путин. Он назвал Сингапур хорошим примером развития, в том числе в цифровой сфере. Из российских городов, по оценке Путина, с точки зрения цифрового развития и вообще управления городом лидирующие позиции в мире занимает Москва.

Путин также прокомментировал возможный отказ России от участия в Давосском форуме из-за ограничения на присутствие там ряда российских бизнесменов. Вопрос об участии в Давосе каждый российский бизнесмен и каждая компания могут решать сами, сказал он. "На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется", - заметил Путин, добавив, что авторитет любой страны в мировой экономике зависит, прежде всего, от макроэкономических показателей.

А Россия в этом плане чувствует себя уверенно, дал понять Путин. Так, нашу страну вполне устраивает цена на нефть в районе 70 долларов за баррель, сказал он, напомнив, что российский бюджет сверстан из расчетной цены в 40 долларов за баррель. "Это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике", - отметил президент.

Прокомментировал Путин и международные темы. Говоря о Донбассе, он заявил, что нынешние власти Украины не способны справиться с этой проблемой, а у нее нет иного пути решения, кроме мирного. "Все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения", - заявил президент РФ.

Встречаться в нормандском формате с участием нынешнего президента Украины, по его словам, сейчас бессмысленно - с учетом предвыборной кампании на Украине и того, что нынешние украинские власти "до сих пор не проявили желание выполнять Минские соглашения". "Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу, а это ключевой элемент урегулирования", - сказал он.

Что касается выборов в Донбассе, то они были неизбежными, это реакция проживающих там людей на политическую ситуацию в стране, заметил Путин. Он также посоветовал Западу осуждать не выборы на территории непризнанных республик, а происходящие там политические убийства.

Путин также рассказал детали разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи в Сингапуре накануне Путин и Абэ условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. В самой декларации далеко не все ясно, поэтому диалог с Японией на основе этого документа требует серьезной проработки, заявил российский лидер. Он напомнил, что в 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой говорится, что Советский Союз после подписания мирного договора готов передать Японии два южных острова Курильской гряды. Однако в документе "не говорится, на каком основании передать, не говорится, под чьим суверенитетом эти острова останутся", подчеркнул Путин. Теперь стороны решили вернуться к обсуждению.