Путин рассказал о влиянии санкций на график встреч с Трампом

Президент России Владимир Путин готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита "двадцатки" в Аргентине.

"Любые недружественные шаги так или иначе отражаются на графике работы, на графике встреч", - заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре, отвечая на вопрос, могут ли новые санкции США повлечь за собой отмену этой встречи.

Российский президент напомнил о договоренности с американским коллегой побеседовать на G20. "Если получится, мы со своей стороны готовы", - заверил он.

Путин и Трамп собирались провести переговоры в Париже. Но этого не произошло и российский лидер объяснил, почему: "Не хотели мешать такому большому мероприятию, которое организовывало правительство и президент Франции". Речь идет о торжественных мероприятиях в Париже по случаю 100-летию окончания Первой мировой войны.

"Это действительно крупные мероприятия, там было 90 человек глав государств и правительств, поэтому достаточно сложно было там организовать нормальную полноценную работу", - сказал президент.

Перед пресс-конференцией Путин беседовал с вице-президентом США Пенсом, и тот заявил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. "Посмотрим, что получится", - заключил российский лидер.