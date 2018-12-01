Путин выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования по поводу кончины Джорджа Буша-старшего. Об этом говорится на сайте Кремля. По словам главы государства, Буш-старший выступал за налаживание российско-американского сотрудничества по делам международной безопасности.

Владимир Путин назвал Джорджа Буша-старшего выдающимся человеком, который всю жизнь верно служил своей стране.

К соболезнованиям присоединился и премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Ушел из жизни видный американский государственный деятель и политик, пользовавшийся заслуженным авторитетом и уважением в мире", - отметил глава правительства.

Напомним, что Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет.