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01.12.2018 11:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Белорусы открыли сервисный центр дорожной техники в Костроме

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: Администрация Костромской области Фото: Администрация Костромской области
Фото: Администрация Костромской области

В Костроме открылся центр по продаже и сервисному обслуживанию белорусской техники "АМКОДОР". Для участия в церемонии открытия в регион приехала официальная делегация Республики Беларусь.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Красную ленточку у входа в Костромское представительство холдинга "АМКОДОР" перерезали заместитель министра Информации Республики Беларусь Игорь Бузовский, начальник отдела реализации машин лесопромышленного комплекса холдинга Денис Барнатович и директор департамента дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин.

Как сообщили в администрации региона, костромские аграрии, лесники и дорожники пользуются белорусской техникой уже более 20 лет. Раньше для того, чтобы провести ремонт или приобрести запчасти, владельцам приходилось обращаться в филиал концерна во Владимирской области - ближайший к Костроме.

Договоренности об открытии сервисного центра по обслуживанию белорусской дорожной техники стороны достигли в 2017 году во время визита в Беларусь делегации Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым.

- Для нас это мероприятие имеет колоссальное значение. Уверен, потенциал взаимодействия будет расти не только в отдельно взятом регионе, но и по всей Российской Федерации, - цитирует обладминистрация слова заместителя министра информации Республики Беларусь Игоря Бузовского.

В Костроме выразили надежду, что с открытием центра обслуживание белорусских машин станет более доступным для владельцев. Скоро в Костромской области на базе автодорожного колледжа начнется профессиональная подготовка специалистов для работы на белорусской технике, а также - переподготовка кадров для сервисного обслуживания и ремонта белорусских машин.
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Во время визита белорусской делегации в Кострому стороны обсудили новые направления сотрудничества. Выяснилось, что Минский моторный завод заинтересован в поставках комплектующих с Костромского завода автокомпонентов, белорусские строители готовы выступать генеральными подрядчиками при возведении социально-значимых объектов, применяя удобную для региона схему финансирования работ. А костромские ювелиры получили от белорусской делегации приглащение для участия в профессиональной выставке, которая пройдет в марте следующего года.

Справка "РГ"

Республика Беларусь является ведущим торговым партнером Костромской области. По итогам прошлого года объем внешнеторгового оборота между Костромской областью и Республикой Беларусь составил 51,7 миллиона долларов США. В товарной структуре экспорта ведущее место занимает древесина и изделия из нее. Костромская область поставляет в Беларусь ювелирные изделия, машины и оборудование, запчасти и химическую продукцию. Республика Беларусь поставляет в Костромской регион продовольственные товары, машины и погрузчики, текстильные изделия и обувь.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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