Эскалатор-призрак в метро "Воробьевы горы" откроют для пассажиров

Власти Москвы приняли решение воссоздать заброшенную эскалаторную галерею, ведущую к станции "Воробьевы горы". Об этом в субботу журналистам заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Этот эскалатор был открыт в 1959 году вместе с метро. Он вел от второго выхода к улице Косыгина. Однако впоследствии станцию закрыли на реконструкцию, чтобы устранить ошибки проектирования. Когда метро открыли снова, эта автоматическая лестница уже была недоступна для пассажиров. Эскалатор-призрак несколько раз пытались реконструировать, но конкретное решение принято только сейчас.

- По этому объекту шли долгие имущественные споры, наконец все вопросы решены, началось проектирование, - сказал Хуснуллин. - Думаю, что уже года через два эскалатор будет построен. Появится связка Воробьевых гор с метро.

Галерею перестроят в рамках создания спортивной зоны в районе Лужников и Воробьевых гор. Кроме эскалатора здесь построят лыжную трассу, два трамплина, веревочный парк и другие объекты.