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01.12.2018 14:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эскалатор-призрак в метро "Воробьевы горы" откроют для пассажиров

Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы приняли решение воссоздать заброшенную эскалаторную галерею, ведущую к станции "Воробьевы горы". Об этом в субботу журналистам заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году

Этот эскалатор был открыт в 1959 году вместе с метро. Он вел от второго выхода к улице Косыгина. Однако впоследствии станцию закрыли на реконструкцию, чтобы устранить ошибки проектирования. Когда метро открыли снова, эта автоматическая лестница уже была недоступна для пассажиров. Эскалатор-призрак несколько раз пытались реконструировать, но конкретное решение принято только сейчас.

- По этому объекту шли долгие имущественные споры, наконец все вопросы решены, началось проектирование, - сказал Хуснуллин. - Думаю, что уже года через два эскалатор будет построен. Появится связка Воробьевых гор с метро.

Галерею перестроят в рамках создания спортивной зоны в районе Лужников и Воробьевых гор. Кроме эскалатора здесь построят лыжную трассу, два трамплина, веревочный парк и другие объекты.

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