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01.12.2018 14:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году

Текст: Сергей Бабкин

Три станции Большой кольцевой линии метро откроются к концу 2020 года на юго-западе столицы.

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС
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Как сообщил в субботу журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, речь идет о станциях "Проспект Вернадского", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект". Станции строит китайская компания China Railway Construction Corporation. "На этом участке запущены четыре проходческих щита, - отметил Хуснуллин. - А в течение двух недель запустят и пятый".

Темпы работ китайцев глава московского стройкомплекса назвал нормальными. Есть основания прогнозировать, что в 2020-м году юго-западная часть нового метрокольца "поедет" с пассажирами.

Хуснуллин также подчеркнул, что вторая станция "Проспект Вернадского" необходима юго-западу, так как здесь будет построен крупный квартал по реновации.

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