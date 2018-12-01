Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен из-за погоды

Матч 16 тура Российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" перенесен из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Twitter самарского клуба.

Ранее сегодня сообщалось, что игру могут перенести, поскольку утром в районе стадиона "Газовик" в Оренбурге температура составляла -19 градусов. За час до матча был произведен еще один замер, и результат показал -17 градусов - при такой температуре команды имеют право настаивать на переносе матча.

"Представители комиссии зафиксировали температуру у поля -17 градусов. Игра официально перенесена", - сказано в сообщении "крылышек". Новая дата матча пока не объявлена.

Кстати, могли перенести и еще один матч - в Красноярске, где местный "Енисей" принимал "Ахмат". Но в итоге при температуре -13,9 игра состоялась, она завершилась со счетом 1:1.