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01.12.2018 16:08
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен из-за погоды

Текст: Данила Жиляев

Матч 16 тура Российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" перенесен из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Twitter самарского клуба.

Ранее сегодня сообщалось, что игру могут перенести, поскольку утром в районе стадиона "Газовик" в Оренбурге температура составляла -19 градусов. За час до матча был произведен еще один замер, и результат показал -17 градусов - при такой температуре команды имеют право настаивать на переносе матча.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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"Представители комиссии зафиксировали температуру у поля -17 градусов. Игра официально перенесена", - сказано в сообщении "крылышек". Новая дата матча пока не объявлена.

Кстати, могли перенести и еще один матч - в Красноярске, где местный "Енисей" принимал "Ахмат". Но в итоге при температуре -13,9 игра состоялась, она завершилась со счетом 1:1.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Спортивные организации Футбольные клубы "Оренбург" Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Чемпионат России по футболу - 2018/2019
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