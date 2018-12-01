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01.12.2018 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области возбудили дело после схода состава с рельсов

Текст: Никита Зайков (Омск)
Архив. Фото: Павел Львов/РИА Новости Архив. Фото: Павел Львов/РИА Новости
Архив. Фото: Павел Львов/РИА Новости

Уголовное дело завели по факту схода с рельсов железнодорожного состава в Омской области. Как уточнили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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По предварительным данным следователей, крупная авария произошла в ночь на 1 декабря на перегоне станция Мангут - станция Называевская. Несколько десятков вагонов сошло с рельсов, при этом часть из них перевернулись. Жертв и пострадавших в результате инцидента на железной дороге нет.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, следователи уже осматривают место аварии. Кроме того, им предстоит выяснить размер причиненного ущерба.

Ранее в представительстве Свердловской железной дороги рассказали, что с рельс сошло более пятидесяти вагонов грузового поезда. Там же пояснили, что угрозы экологической безопасности в результате катастрофы не возникло. Однако она стала причиной задержки сразу нескольких пассажирских рейсов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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