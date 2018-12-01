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01.12.2018 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском перевернулись 20 вагонов военного состава

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Называевском районе Омской области с рельсов сошли более 50 вагонов железнодорожного военного состава, 20 из них перевернулись.
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- 30 ноября в 21:27 по московскому времени на перегоне пост 46 км - Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть, - сообщает представительство Свердловской железной дороги.

В настоящее время устраняются последствия крупной аварии. На место происшествия выехали восстановительные поезда станций Ишим, Тюмень и Называевская.

В связи с инцидентом на станции Омск-Пассажирский ожидается задержка пассажирских поездов №56 Москва - Красноярск,  №76 Москва - Нерюнгри, №118 Москва - Новокузнецк, №96 Москва - Барнаул. По предварительным данным, задержка поездов может составить от одного до 4 часов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что пострадавших нет, угрозы экологической безопасности тоже. Для выяснения обстоятельств происшествия создана комиссия Свердловской железной дороги. Когда будет ликвидирована авария, пока не сообщается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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