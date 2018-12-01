Аэропорт Симферополя получит имя художника Ивана Айвазовского

Имя известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, чьи жизнь и творчество связаны с Крымом, стало лидером акции "Великие имена". За присвоение его аэропорту "Симферополь" проголосовали 133154 человека или более 52 процентов респондентов. Такие данные приведены на сайте акции.

Помимо Айвазовского в тройке лидеров голосования были имена императрицы Екатерины II и адмирала Павла Нахимова, за которых соответственно отдали свои голоса 73134 и 48915 человек.

Всего в интернет-голосовании за названия для аэропорта столицы Крфыма приняли участие 255,3 тысячи россиян. Причем, особую активность организаторы отметили за последние сутки, когда количество желающих принять участие в выборе дополнительного имели для воздушной гавани Крыма увеличилось на 43,4 тысячи. Окончательные итоги конкурса будут подведены 4 декабря, после того как обработают анкеты, поступающие из всех регионов страны.

Напомним, конкурс для присвоения аэропортам РФ имен великих соотечественников стартовал 11 октября. Названия выбирали для 47 аэропортов России. Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Ранее в аэропорту юные крымские художники провели флешмоб за присвоение воздушной гавани имени Ивана Айвазовского.