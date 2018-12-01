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01.12.2018 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСИН прокомментировала новое видео с Цеповязом в колонии

Текст: Анна Юркова

Федеральная служба исполнения наказаний проверила факт размещения в интернете видеозаписи одного из членов кущевской банды Цапков - Вячеслава Цеповяза.

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На кадрах видно как осужденные отдыхают в комнате со свежим ремонтом: оштукатуренные в бирюзовый цвет стены, мягкая мебель, в углу стоит вентилятор. Также здесь находится телевизор с жидкокристаллическим экраном, а сам Цеповяз свободно пользуется мобильным телефоном. В УФСИН России оперативно отреагировали на видеозапись и сообщили, что на кадрах запечатлена не тюремная камера, где отбывает наказание Цеповяз, а комната психологической разгрузки.

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"На новой видеозаписи с осужденным Цеповязом, опубликованной в СМИ, запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз", - цитирует ТАСС слова пресс-службы ФСИН России. В ведомстве также добавили, что попавшее в СМИ видео относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные снимки, где осужденный сидит за столом с крабами и красной икрой.

Сейчас, после того, как видеозапись попала в Сеть, назначена новая проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий.

Напомним, Вячеслав Цеповяз, один из пособников Сергея Цапка, в 2013 году был приговорен Краснодарским судом к 20 годам колонии строгого режима. Позже Верховный суд сократил ему срок на два месяца. На счету банды "цапков" 19 убийств, в том числе 12 человек (включая четырех детей) в доме Ахметова в 2010 году.

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