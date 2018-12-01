Новости

У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна 14:48
Эскалатор-призрак в метро "Воробьевы горы" откроют для пассажиров 14:33
Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году 14:21
Минск: Военные заступили на боевое дежурство по охране БелАЭС 14:15
Видео: Пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время полета 14:15
В Госдуме прокомментировали предложение Киева не пускать россиянок 14:09
СМИ: Автобиография Мишель Обамы стала самой продаваемой книгой года 14:02
Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году 13:57
В Россию впервые приедет Мальтийский филармонический оркестр 13:45
12 компаний изменили цены на автомобили в России 13:41
СМИ: Глава МИД Германии вступился за "Северный поток-2" 13:40
МОК учредит консультативный комитет по правам человека 13:32
Премьер-министры РФ и Беларуси поговорили о партнерстве между странами 13:23
Премьер Японии настроен на переговоры по подписанию мирного договора 13:20
Два матча РПЛ оказались под угрозой срыва из-за морозов 13:10
Загадочная Lada Van: все версии о новинке АвтоВАЗа 13:02
ОПЕК посоветовали снизить добычу нефти 13:00
Для трех аэропортов Москвы выбрали новые имена 12:49
По факту схода с рельсов вагонов в Омской области возбудили дело 12:35
Аэропорт Симферополя получит имя художника Ивана Айвазовского 12:16
Токио готов работать над упрощением визового режима для россиян 12:10
Финский журналист упрекнул россиян в "отоплении квартир без надобности" 11:40
В Якутске зажглась первая в стране новогодняя елка 11:33
Белорусы открыли сервисный центр дорожной техники в Костроме 11:20
Вышел первый трейлер нового фильма с Еленой Лядовой в главной роли 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
01.12.2018 13:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Актуальная статистика полностью опровергает раскручиваемый Украиной и некоторыми западными политиками миф о проблемах с судоходством из-за сооружения моста.

Фото: www.most.life
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров

Так, по данным Росморречфлота, с января по октябрь 2018-го под арками моста прошли в обе стороны 16,7 тысячи судов, что на 12 процентов превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Причем, среди кораблей, воспользовавшихся лоцманской проводкой по Керчь-Еникальскому каналу, зафиксирован проход 162 кораблей с большим водоизмещением и длиной свыше 160 метров.

- Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех типов судов, которые обеспечивают грузооборот в Азово-Черноморском регионе, - уточнили в инфоцентре. - После ввода моста в эксплуатацию геометрические габариты судоходного участка и его глубина остались неизменными.

Не изменилось и навигационно-гидрографическое обеспечение прохода судов по проливу. Мало того, если до 2014 года по проливу могли ходить суда не длиннее 215 метров, то теперь - до 252 метров. Это стало возможно благодаря дополнительному современному техническому оснащению лоцманской службы.

В то же время ограничения на судоходство регулярно вводятся по погодным условиям, во время сильных штормов. Причина в том, что Керченский пролив сам по себе мелководный. Но строительство моста никак не повлияло на эту его характеристику.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
РЛС для отслеживания гиперзвуковых ракет над Европой открыли в Мордовии
СМИ: Глава МИД Германии вступился за "Северный поток-2"
Аляска приходит в себя после мощного землетрясения
Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину