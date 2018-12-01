Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году

Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Актуальная статистика полностью опровергает раскручиваемый Украиной и некоторыми западными политиками миф о проблемах с судоходством из-за сооружения моста.

Так, по данным Росморречфлота, с января по октябрь 2018-го под арками моста прошли в обе стороны 16,7 тысячи судов, что на 12 процентов превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Причем, среди кораблей, воспользовавшихся лоцманской проводкой по Керчь-Еникальскому каналу, зафиксирован проход 162 кораблей с большим водоизмещением и длиной свыше 160 метров.

- Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех типов судов, которые обеспечивают грузооборот в Азово-Черноморском регионе, - уточнили в инфоцентре. - После ввода моста в эксплуатацию геометрические габариты судоходного участка и его глубина остались неизменными.

Не изменилось и навигационно-гидрографическое обеспечение прохода судов по проливу. Мало того, если до 2014 года по проливу могли ходить суда не длиннее 215 метров, то теперь - до 252 метров. Это стало возможно благодаря дополнительному современному техническому оснащению лоцманской службы.

В то же время ограничения на судоходство регулярно вводятся по погодным условиям, во время сильных штормов. Причина в том, что Керченский пролив сам по себе мелководный. Но строительство моста никак не повлияло на эту его характеристику.