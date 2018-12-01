РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске

Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной стало землетрясение на полуострове, которое частично разрушило инфраструктуру города Анкоридж, в котором располагается международный аэропорт имени Теда Стивенса. В связи с этим иностранные воздушные суда вынуждены менять маршруты и запрашивать соответствующее разрешение у российских авиационных властей.

"Федеральное агентство воздушного транспорта по согласованию с МИД России, следуя принципам безусловного приоритета безопасности международной аэронавигации, приняло решение и дало соответствующее распоряжение ФГУП ГК ОРВД оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей, находящихся в воздушном пространстве России, на изменение аэропорта назначения", - говорится в сообщении Росавиации.

Ранее появилось сообщение о том, что аэропорт Анкориджа закрыт после землетрясения магнитудой 7,0. По информации ТАСС, командно-диспетчерский пункт воздушной гавани был эвакуирован, телефонная связь не работает.

Как ранее сообщала "РГ", полиция Анкориджа заявила о причинении "серьезного ущерба городской инфраструктуре", и о повреждении "многих домов и зданий".