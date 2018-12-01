"Ривер Плейт" отказался играть за Кубок Либертадорес в Мадриде

Громкая история с переносом ответного матча финала Кубка Либертадорес получила продолжение. Один из участников матча, "Ривер Плейт", опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором сообщил об отказе играть в Мадриде.

Изначально матч между "Ривером" и "Бокой Хуниорс" должен был состояться в Буэнос-Айресе. Однако перед игрой фанаты "Ривера" забросали камнями автобус с игроками "Боки", несколько футболистов пострадали.

Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) после переговоров с президентами клубов приняло решение перенести игру. В конечном итоге местом проведения матча был объявлено стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Однако это вызвало недовольство клубов. Представители "Боки" уже говорили, что недовольны этим решением, так как более справедливым было бы дисквалифицировать "Ривер" из-за поведения его фанатов.

В свою очередь, "Ривер Плейт" отрицает свою ответственность, однако считает неправильным, что аргентинские болельщики оказались лишенными возможности поддержать футболистов на стадионе.

"За необеспечение безопасности за пределами стадиона в субботу 24 ноября отвечают власти. "Ривер Плейт" сожалеет об этих событиях, но клуб не несет за них ответственность. Более 66 тысяч человек в течение восьми часов терпеливо ждали начала матча, а на следующий день вновь пришли на стадион. И теперь их хотят несправедливо лишить возможности посмотреть матч, - сказано в заявлении. - Немыслимо, что главное аргентинское "класико" не может пройти в стране, где в это же время проводится саммит G20. Ассоциация футбола Аргентины и аргентинская футбольная общественность не должны препятствовать проведению матча в нашей стране".