Силуанов оценил отношения РФ и США после инцидента в Керченском проливе

Взаимоотношения между Россией и США осложнились после инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов​​​.

"Действительно, взаимоотношения между нашей страной и США осложнились событиями, произошедшими в Черном море. Было несколько сообщений на этот счет", - цитирует РИА Новости заявление Силуанова в кулуарах саммита G20.

Глава Минфина отметил, что этой теме посвящены во многом переговоры Путина с другими лидерами.

Напомним, 25 ноября три судна украинских ВМСУ, два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу", грубо нарушили государственную границу РФ. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.