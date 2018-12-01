Новости

СМИ: Российского танцора и актера Илью Тагирова не пустили на Украину 23:27
Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на рынке нефти 22:34
Экс-министр экономики Украины: Бюджет на 2019 год - консервация бедности 21:56
17-летняя россиянка победила на этапе КМ по прыжкам с трамплина 21:52
В Кремле сомневаются во встрече Путина и Трампа в ближайшее время 21:38
В России стартовали продажи обновленной Mazda 6 21:25
Ультиматум правительства Венгрии университету Сороса истекает 1 декабря 21:04
Завершена работа над долгожданным сиквелом "Железного неба" 20:44
"Ривер Плейт" отказался играть за Кубок Либертадорес в Мадриде 20:41
Песков о задержанных украинских моряках: Это не военнопленные 20:37
Новый фильм Гая Ричи: свежие подробности и фото со съемок 20:30
Путин разъяснил на полях G20 инцидент в Керченском проливе 20:20
Вышел трейлер комедийного хоррора "Счастливого дня смерти" 20:18
Силуанов: Россия готова участвовать в докапитализации МВФ 20:16
ЦСКА победил "Спартак", выиграв 15-й матч в КХЛ подряд 20:04
Силуанов оценил отношения РФ и США после инцидента в Керченском проливе 20:02
Песков подтвердил контакт Путина и Трампа на саммите в Буэнос-Айресе 19:42
Защитник "Ахмата" о матче в Красноярске: В перерыве нюхали нашатырь 19:40
США вышли на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа 19:22
Видео: лысая Кара Делевинь показала Голлума 18:55
На Украине штормящее Азовское море подтопило 40 баз отдыха 18:46
ФСИН прокомментировала новое видео с Цеповязом в колонии 18:38
Пэн Лиюань посетила Дом-музей Виктории Окампо 18:25
Пострадавший журналист RT France рассказал подробности инцидента 18:23
Бог на обочине. Зачем в Индии молятся на разбитый мотоцикл 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
01.12.2018 23:27
Рубрика: В мире

СМИ: Российского танцора и актера Илью Тагирова не пустили на Украину

Текст: Александр Саможнев

Известного российского танцора и актера Ильдара Тагирова не пустили на Украину. Артиста, который должен был принимать участие в премьерном спектакле украинского коллектива, задержали в международном аэропорту "Одесса", сообщают украинские СМИ.

По версии госпогранслужбы, россиянин не мог подтвердить цель визита на Украину. Коллеги танцора утверждают, что заблаговременно подали все необходимые документы.

Фото: depositphotos.com
Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину
Солиста Большого театра не пустили на Украину

Кроме того, о премьере спектакля "DIALOGY" было известно еще год назад. По всей вероятности, подозрение пограничников вызвало то, что Тагиров прибыл транзитом из Минска.

За минувшие сутки был закрыт въезд на Украину для 99 российских граждан, информировала госпогранслужба. Чиновники утверждают, что подавляющее большинство путешественников не смогли подтвердить цели своей поездки на Украину.

Напомним, в связи с военным положением запрещен с 30 ноября въезд в страну всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
США вышли на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа
Пострадавший журналист RT France рассказал подробности инцидента
У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады