СМИ: Российского танцора и актера Илью Тагирова не пустили на Украину

Известного российского танцора и актера Ильдара Тагирова не пустили на Украину. Артиста, который должен был принимать участие в премьерном спектакле украинского коллектива, задержали в международном аэропорту "Одесса", сообщают украинские СМИ.

По версии госпогранслужбы, россиянин не мог подтвердить цель визита на Украину. Коллеги танцора утверждают, что заблаговременно подали все необходимые документы.

Кроме того, о премьере спектакля "DIALOGY" было известно еще год назад. По всей вероятности, подозрение пограничников вызвало то, что Тагиров прибыл транзитом из Минска.

За минувшие сутки был закрыт въезд на Украину для 99 российских граждан, информировала госпогранслужба. Чиновники утверждают, что подавляющее большинство путешественников не смогли подтвердить цели своей поездки на Украину.

Напомним, в связи с военным положением запрещен с 30 ноября въезд в страну всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.