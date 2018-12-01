В первый день зимы в России стартовали продажи обновленной Mazda 6. Автомобиль можно купить от 1 451 000 рублей до 2 172 000 рублей.

Седан предлагается в комплектациях Drive, Active, Supreme, Supreme Plus, Executive и Executive Plus в девяти различных цветах.

Внешне автомобиль изменился минимально: появились новые бамперы, решетка радиатора, задние фонари и хромированный декор. В салоне же теперь новая передняя панель и доработанные сиденья, а приборы лишились "колодцев".

В моторной гамме седана остались 2,0 и 2,5-литровые атмосферные бензиновые двигатели, развивающие 150 и 194 л.с. Кроме того, появился новый турбомотор 2,5 литра, выдающий 231 л.с. С таким силовым агрегатом "шестерка" достигает "сотни" за 7 секунд.

Mazda в октябре реализовали в России 2563 автомобиля - на 6% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране составили 24 987 машин, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее "РГ" сообщала, что в 2019 году японская компания привезет в нашу страну новое поколение Mazda 3.