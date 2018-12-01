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01.12.2018 13:45
Рубрика: Культура

В Россию впервые приедет Мальтийский филармонический оркестр

Текст: Татьяна Эсаулова
Сергей Смбатян. Фото: предоставлено Европейским Фондом Поддержки Культуры Сергей Смбатян. Фото: предоставлено Европейским Фондом Поддержки Культуры
Сергей Смбатян. Фото: предоставлено Европейским Фондом Поддержки Культуры

Отмечающий свое 50-летие Мальтийский филармонический оркестр впервые приедет в Россию и выступит на сцене Большого зала консерватории в Москве (5 декабря) и в Концертном зале Мариинки в Петербурге (7 декабря). Свой петербургский концерт мальтийские музыканты посвятят памяти погибших в Спитакском землетрясении в Армении, которое произошло ровно 30 лет назад 7 декабря.

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Российские гастроли коллектива пройдут при участии лауреата международных конкурсов, артиста Deutsche Grammophon, австрийского пианиста Ингольфа Вундера. Дирижер -  заслуженный артист Республики Армения Сергей Смбатян. В исполнении музыкантов прозвучат сочинения мальтийских композиторов Джозефа Веллы и Алексея Шора, а также Пятая симфония Дмитрия Шостаковича.

Филармонический оркестр Мальты был создан в 1968 году из небольшого музыкального коллектива с оригинальным названием C in C, который входил в состав оркестра Верховного командующего Британского флота на Мальте. Надо отметить, что вторая половина 60-х годов XX века была своего рода "золотым" периодом в истории острова. Великобритания только что предоставила своей колонии независимость, и, хотя Мальта продолжала оставаться британской военно-морской базой, атмосфера в стране была уже другая. Интерес островитян к национальной культуре, искусству и музыке стал большой поддержкой для начинающего местного оркестра.

Сейчас Мальтийский филармонический очень популярен не только на Мальте. Музыканты много гастролируют за рубежом: в Китае, Италии, Испании, Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии, Бельгии. В этом году оркестр впервые выступил в Америке. Мальтийский филармонический оркестр приглашает в свои проекты исполнителей из известных европейских оркестров: Филармонического оркестра Брно, Sinfonica di Pesarо, Orchestra e Coro di Milano La Verde и др. Состав самого  коллектива также стал интернациональным: в нем работают музыканты из России и Италии, Германии и Польши, Великобритании и Франции.

Мальтийский оркестр ведет на острове настоящую просветительскую работу; много времени уделяет проектам, связанным с музыкальным образованием детей и молодежи, проводит творческие беседы и семинары, где используется новые формы "сотворчества" - интерактивного создания новых музыкальных произведений. Директором Мальтийского филармонического оркестра является Зигмунд Мифсуд.

Прямая речь

Алан Киркоп, дирижер, продюсер, Артистический директор Европейского Фонда Поддержки Культуры:

- В этом году столица Мальты Валетта является Культурной столицей Европы, и юбилейный гастрольный тур Мальтийского филармонического оркестра в Америке и в России мы считаем высшей точкой в представлении мальтийской культуры за рубежом. Мы гордимся, что оркестр будет представлять в России музыку мальтийских композиторов: Джозефа Веллы, который, к сожалению, совсем недавно ушел из жизни, и произведение известного мальтийского композитора Алексея Шора (Фортепианный концерт Travel Notebook). Мальтийские музыканты исполнят монументальное сочинение великого русского композитора Дмитрия Шостаковича, которое даст нам всем возможность почувствовать интернациональный язык музыкального искусства.

Фото: Пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина
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В прошлом году Россия и Мальта отметили 50-летие установления дипломатических отношений. И этот проект лишний раз доказывает, как прекрасно мы можем общаться посредством культуруры, как можем черпать духовность из разных национальных источников. Именно такие культурные проекты соединяют людей разных стран и регионов мира.

Справка "РГ"

Юбилейный концертный тур Мальтийского филармонического оркестра организован Европейским Фондом Поддержки Культуры при участии Посольства Республики Мальта в России. Партнером проведения мероприятия в России стала Ассоциация Поддержки Культурных Инициатив. "Концерт-посвящение" 7 декабря проводится при участии Представительства мэрии Еревана в Санкт-Петербурге.

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