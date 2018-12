В Россию впервые приедет Мальтийский филармонический оркестр

Отмечающий свое 50-летие Мальтийский филармонический оркестр впервые приедет в Россию и выступит на сцене Большого зала консерватории в Москве (5 декабря) и в Концертном зале Мариинки в Петербурге (7 декабря). Свой петербургский концерт мальтийские музыканты посвятят памяти погибших в Спитакском землетрясении в Армении, которое произошло ровно 30 лет назад 7 декабря.

Российские гастроли коллектива пройдут при участии лауреата международных конкурсов, артиста Deutsche Grammophon, австрийского пианиста Ингольфа Вундера. Дирижер - заслуженный артист Республики Армения Сергей Смбатян. В исполнении музыкантов прозвучат сочинения мальтийских композиторов Джозефа Веллы и Алексея Шора, а также Пятая симфония Дмитрия Шостаковича.

Филармонический оркестр Мальты был создан в 1968 году из небольшого музыкального коллектива с оригинальным названием C in C, который входил в состав оркестра Верховного командующего Британского флота на Мальте. Надо отметить, что вторая половина 60-х годов XX века была своего рода "золотым" периодом в истории острова. Великобритания только что предоставила своей колонии независимость, и, хотя Мальта продолжала оставаться британской военно-морской базой, атмосфера в стране была уже другая. Интерес островитян к национальной культуре, искусству и музыке стал большой поддержкой для начинающего местного оркестра.

Сейчас Мальтийский филармонический очень популярен не только на Мальте. Музыканты много гастролируют за рубежом: в Китае, Италии, Испании, Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии, Бельгии. В этом году оркестр впервые выступил в Америке. Мальтийский филармонический оркестр приглашает в свои проекты исполнителей из известных европейских оркестров: Филармонического оркестра Брно, Sinfonica di Pesarо, Orchestra e Coro di Milano La Verde и др. Состав самого коллектива также стал интернациональным: в нем работают музыканты из России и Италии, Германии и Польши, Великобритании и Франции.

Мальтийский оркестр ведет на острове настоящую просветительскую работу; много времени уделяет проектам, связанным с музыкальным образованием детей и молодежи, проводит творческие беседы и семинары, где используется новые формы "сотворчества" - интерактивного создания новых музыкальных произведений. Директором Мальтийского филармонического оркестра является Зигмунд Мифсуд.

Прямая речь

Алан Киркоп, дирижер, продюсер, Артистический директор Европейского Фонда Поддержки Культуры:



- В этом году столица Мальты Валетта является Культурной столицей Европы, и юбилейный гастрольный тур Мальтийского филармонического оркестра в Америке и в России мы считаем высшей точкой в представлении мальтийской культуры за рубежом. Мы гордимся, что оркестр будет представлять в России музыку мальтийских композиторов: Джозефа Веллы, который, к сожалению, совсем недавно ушел из жизни, и произведение известного мальтийского композитора Алексея Шора (Фортепианный концерт Travel Notebook). Мальтийские музыканты исполнят монументальное сочинение великого русского композитора Дмитрия Шостаковича, которое даст нам всем возможность почувствовать интернациональный язык музыкального искусства.

В прошлом году Россия и Мальта отметили 50-летие установления дипломатических отношений. И этот проект лишний раз доказывает, как прекрасно мы можем общаться посредством культуруры, как можем черпать духовность из разных национальных источников. Именно такие культурные проекты соединяют людей разных стран и регионов мира.



Справка "РГ"



Юбилейный концертный тур Мальтийского филармонического оркестра организован Европейским Фондом Поддержки Культуры при участии Посольства Республики Мальта в России. Партнером проведения мероприятия в России стала Ассоциация Поддержки Культурных Инициатив. "Концерт-посвящение" 7 декабря проводится при участии Представительства мэрии Еревана в Санкт-Петербурге.