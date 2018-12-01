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01.12.2018 14:58
Рубрика: В мире

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

Текст: Александр Саможнев

Корреспондент RT France Люка Леже получил ранение в ходе трансляции с Елисейских полей в Париже о столкновениях протестующих с полицией. По предварительным данным, в него попала резиновая пуля. Об этом сообщила руководитель телеканала RT France Ксения Федорова.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
На Елисейских полях полиция арестовала более 80 "желтых жилетов"

"Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, ему оказывается необходимая помощь", - написала Федорова в Twitter.

По ее словам, стражи порядка разогнали часть манифестантов на боковые улицы и применили слезоточивый газ.

Между тем в центре Парижа на митинг вновь вышли "желтые жилеты". Активисты объявили 1 декабря третьим по счету днем общенациональных действий против роста цена на автомобильное топливо. Полиция задержала свыше 80 нарушителей общественного порядка.

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