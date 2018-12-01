Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

Корреспондент RT France Люка Леже получил ранение в ходе трансляции с Елисейских полей в Париже о столкновениях протестующих с полицией. По предварительным данным, в него попала резиновая пуля. Об этом сообщила руководитель телеканала RT France Ксения Федорова.
"Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, ему оказывается необходимая помощь", - написала Федорова в Twitter.
По ее словам, стражи порядка разогнали часть манифестантов на боковые улицы и применили слезоточивый газ.
Между тем в центре Парижа на митинг вновь вышли "желтые жилеты". Активисты объявили 1 декабря третьим по счету днем общенациональных действий против роста цена на автомобильное топливо. Полиция задержала свыше 80 нарушителей общественного порядка.
Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно. Мы ведём трансляцию с Елисейских полей, где прямо сейчас полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ. #Париж #протесты pic.twitter.com/Pj1zPnVvlI— Xenia Fedorova (@xfedorova) 1 декабря 2018 г.