Акинфеев первым из отечественных вратарей провел 300 "сухих" матчей

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил очередной рекорд. Это произошло в выездном матче 16 тура Российской премьер-лиги против "Ростова", который завершился со счетом 0:0.

Игорь стал первым из всех отечественных голкипером, кто провел 300 сухих матчей. Как отмечает пресс-служба "красно-синих", до определенного момента лишь четверо голкиперов смогли преодолеть отметку в 200 игр на ноль - Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215, с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252).

В эту славную компанию Акинфеев попал в марте 2014 года - юбилейным для него стал матч с "Волгой". Не так уж и много времени понадобилось ему для того, чтобы установить поистине уникальное достижение.