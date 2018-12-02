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02.12.2018 10:53
Рубрика: В мире

Бельгия: Террористы переходят в Telegram

Текст: Константин Волков

Служба безопасности Бельгии сообщила в своем годовом отчете, что террористы ИГ (запрещена в РФ) будут вести пропаганду через мессенджер Telegram и другие приложения, которые лучше закрыты от сторонних наблюдателей, чем крупные открытые соцсети и каналы вроде Facebook, Twitter или Youtube.

Фото: Depositphotos.com
Все еще сидите в Telegram? Готовьтесь к неприятностям

Как говорится в бельгийском отчете, в 2014-2016 годах ИГ активно распространяла свои пропагандистские материалы через крупные каналы, которые затем стали активно удалять такого рода контент. Это привело к переходу пропагандистов терроризма на другие площадки.

В России о блокировке Telegram было объявлено после того, как компания  Telegram Messenger LLP, базирующаяся в Великобритании, не предоставила ключи шифрования по запросу ФСБ, которая вела расследование теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Вместо этого компания обратилась в Верховный суд РФ с просьбой признать требования ФСБ незаконными. Иск был отклонен, а Telegram судьи дали 15 дней на то, чтобы предоставить ключи. После того, как постановление ВС исполнено не было, Роскомнадзор подал иск в Верховный суд о блокировке Telegram. Иск был удовлетворен 16 апреля 2018 года.

В мире Европа Бельгия Происшествия Терроризм Блокировка мессенджера Telegram
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