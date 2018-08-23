Обвиняемый в 12 эпизодах террористической направленности уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров заочно арестован решением Басманного суда Москвы.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мухтарову меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца", - приводит ТАСС слова постановления судьи Елены Ленской.

Мухтаров - предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году и член запрещенной в России террористической группировки "Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад".

В настоящее время, как отметил представитель Следственного комитета РФ, местонахождение скрывающегося от правосудия Мухтарова неизвестно. Он находится в федеральном и международном розыске. Срок содержания под стражей в его отношении будет считаться с того момента, как он будет задержан в России либо пересечет границу страны в случае экстрадиции.

Напомним, в результате взрыва бомбы на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" 3 апреля 2017 года погибло 15 человек. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов скончался на месте. Потерпевшими по делу признаны 112 человек.