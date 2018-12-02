Что изменится в жизни россиян в первый зимний месяц

Продукты с ГМО отметят специальным значком Текст: Евгений Гайва Маркировать продукцию спецзнаком необходимо, если содержание ГМО превышает 0,9 процента. "Такие нормы соответствуют требованиям ЕС", - поясняет директор Института органического сельского хозяйства Иван Гараев. Однако обнаружить отечественные трансгенные продукты в магазинах сложно. До 2016 года у нас действовал мораторий на производство, выращивание ГМО-продукции, затем в силу вступил запрет. Также нельзя ввозить ГМО-семена. А продукты питания можно. Теперь такую еду на полке можно будет узнать сразу. Правда, поставщик обязан сам указывать наличие трансгенов. Если же в Россию ввозится ГМО-сырье, например, кукуруза или соя, то производитель должен сам отдать его на экспертизу и затем указать содержание ГМО на упаковке. Трансгенные продукты питания в российские магазины поступают в основном из-за рубежа, но наши производители все-таки используют импортное сырье с ГМО Между тем в профессиональной научной среде дискуссии продолжаются. Пока никто не может ни доказать наличие вреда ГМО, ни опровергнуть. Сторонники использования ГМО говорят, что за 15 лет, что люди массово употребляют трансгенные продукты, никаких последствий не обнаружено. Противники отвечают: последствия мы увидим на втором и третьем поколении наших детей. В глобальном смысле ГМО уже влияет на планету. В основном проявляется оно в сокращении уникальных природных сортов растений. В США, лидирующих по производству ГМО-продукции, на трансгенные семена уже перешло более 55 процентов предприятий растениеводства, в Бразилии - более 21, в Аргентине - более 15, в Канаде и Индии - более 7, приводит пример Гараев. В результате, отмечает он, есть опасность, что все сведется к 2-3 позициям возделываемых культур и ограничению ассортимента в магазинах. Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам Но, как всегда бывает в природе, на силу действия найдется сила противодействия. Параллельно с использованием ГМО- продуктов в мире усиливается влияние органического сельского хозяйства. Органическая продукция изначально не допускает не только наличия ГМО, но и любых других типов загрязнений - пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов. "На самом деле гораздо более явный и научно доказанный вред в продуктах питания могут нести остатки пестицидов, антибиотиков и гормонов роста", - говорит председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Пестициды накапливаются в организме и вызывают угрожающие жизни заболевания - рак, сахарный диабет, аллергию. А пассивное употребление антибиотиков даже в малых дозах с продуктами питания вызывает привыкание к ним организма, и они в некоторых случаях уже не действуют при некоторых болезнях. Гормоны роста негативно влияют на эндокринную систему, поясняет эксперт. Так что в ближайшем будущем продовольственный рынок, видимо, ждет дальнейшее ужесточение запретов и контроля использования антибиотиков и гормонов роста.

Право на досрочную пенсию даст оценка рабочего места Текст: Марина Гусенко По законодательству, если аттестация выявила вредные и опасные условия труда на предприятии, оно должно платить дополнительные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), а работникам в этом случае положена досрочная пенсия. Однако такая процедура, как аттестация, перестала существовать несколько лет назад. На ее место пришел новый механизм - специальная оценка. Но итоги аттестации действовали еще пять лет. Теперь их срок истек. 100 тысяч рублей составляет максимальный штраф для организаций за нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы Как пояснили "Российской газете" в Минтруде России, федеральным законом от 3 декабря 2012 года введены дополнительные страховые тарифы в ПФР для работодателей, имеющих рабочие места с вредными условиями труда, занятость в которых дает работникам право на досрочный выход на пенсию в соответствии со Списками № 1 и № 2. Этим же федеральным законом предусмотрена возможность освобождения работодателей от дополнительных взносов по дополнительным страховым тарифам в ПФР по результатам проведения специальной оценки условий труда, порядок которой устанавливается отдельным федеральным законом. "Поскольку аттестация рабочих мест по условиям труда не дает работодателям возможности освобождения от дополнительных взносов по дополнительным страховым тарифам в Пенсионный фонд, минтрудом был разработан Федеральный закон "О специальной оценке условий труда", подписанный президентом 30 декабря 2013 года. Он определяет порядок проведения спецоценки условий труда", - сказали "РГ" в ведомстве. И добавили: предприятия, которые провели аттестацию до 2014 года, могли после этого провести и спецоценку условий труда. И если спецоценка показала лучшие результаты, чем аттестация, то решение о назначении досрочной пенсии может быть изменено. Деньги придут раньше В Пенсионном фонде России сообщили, что россиянам, получающим пенсию в начале месяца, январские выплаты сделают в декабре, так как на первую декаду января выпадают праздничные дни. Это касается и тех, кто получает деньги на банковский счет, и тех, кому их приносят почтальоны. Четкие графики предновогодней доставки пенсий появятся чуть позже.

Работаешь без лицензии - заплати миллион Текст: Александра Воздвиженская Задача лицензирования заключается в том, чтобы исключить мошеннические схемы в энергосбытовой деятельности (это должно повысить платежную дисциплину), создать квалифицированный розничный рынок электроэнергии, а также улучшить качество поставок электроэнергии и обслуживания потребителей. Вся деятельность энергосбытовых компаний будет максимально публичной, обещали в Минэнерго, так как будет создан реестр, включающий компании с лицензией и лишившихся ее. Любой желающий при этом сможет самостоятельно вести мониторинг. Российским энергокомпаниям за рубежом окажут поддержку Основанием для отказа в предоставлении лицензии может стать несоответствие соискателя требованиям, а также недостоверная информация, которую он укажет о компании в документах. Если лицензия уже выдана, то проверять, есть ли нарушения, власти будут внеплановыми проверками документов и выездными инспекциями. Плановые проверки не предусмотрены. За найденные нарушения в энергосбытовой деятельности должностным лицам будет грозить штраф до пяти тысяч рублей рублей, для юрлиц он составит до 40 тысяч. Если нарушение сочтут грубым, то для первых штраф вырастет до 200 тысяч рублей, для вторых - до полумиллиона рублей. В то же время возможна дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет. Отсутствие лицензии тоже повлечет ответственность, но кроме штрафов (до миллиона рублей для юрлиц) должностным лицам грозит дисквалификация на срок до трех лет.

Долги вывесят в интернет Текст: Юлия Кривошапко Это третий этап размещения сведений, ранее относящихся к налоговой тайне. Начиная с 1 августа ФНС публиковала информацию о среднесписочной численности работников компаний и организаций, применяемых ими налоговых спецрежимах, данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года. В открытый доступ были выложены суммы налогов и сборов, уплаченных организациями, а также их доходы и расходы по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год. "РГ" публикует документы о налоговом режиме для самозанятых В 2018 году будут раскрыты данные о большинстве хозяйственных товариществ и обществ. Еще часть сведений появится в открытом доступе в 2020 году. Эта информация о компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, сводный реестр организаций ОПК, а также отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков. Режим налоговой тайны с информации о компаниях, которой располагает ФНС, был снят в июне 2016 года. В связи с этим у ведомства появилась обязанность утвердить сроки и период размещения этих данных, а затем начать их публиковать. Раскрытие сведений будет способствовать выбору бизнесом надежных партнеров, проявлению так называемой должной осмотрительности, уменьшению количества организаций, уклоняющихся от налогообложения, поясняли ранее в ФНС. ФНС продолжает публикацию информации о компаниях, ранее являвшейся налоговой тайной ФНС предупредила о появлении поддельных сайтов для уплаты налогов В деловом обороте уже давно закрепилась практика получения некоторых сведений о контрагенте при заключении контракта. К примеру, требуются справки ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам на текущую дату, отмечает Елена Родионова, партнер правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры". Учитывая этот факт, раскрытие информации о недоимках по налогам и штрафам в открытых источниках, запланированное на 1 декабря, мало чем поможет - сведения ведь публикуются не в режиме реального времени. Но в целом идея проверять компанию на добросовестность, используя открытые данные, конечно же, правильная. Собранная информация поможет и при анализе финансового состояния партнера: можно увидеть более полную картину работы контрагента. В рамках отношений с контрагентами для любой компании важно, чтобы контракт был исполнен именно стороной по договору или назначенным такой стороной иным лицом. Данные о среднесписочной численности сотрудников, доходах и расходах организаций могут в какой-то мере говорить о возможности или невозможности исполнения контракта, добавляет Евгений Панкратов, старший консультант налоговой практики O2 Consulting. Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Юлия Кривошапко Уплата: остался один день Завтра, 3 декабря, последний день уплаты имущественных налогов за 2017 год. Платежи можно внести на сайте ФНС с помощью сервисов "Заплати налоги" и "Личный кабинет налогоплательщика", через сайт "Госуслуги", в банке или на почте. Как изменился расчет имущественных налогов Опоздавшим грозят санкции. На образовавшуюся сумму задолженности будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки (начиная с 4 ноября). Формула для расчета пени такова: сумма платежа х ключевая ставка ЦБ, действующая на период просрочки х 1/300 х количество дней, за которые просрочены платежи. Например, гражданин Иванов владеет автомобилем. 3 декабря он должен был заплатить одну тысячу рублей в качестве транспортного налога, но сделал это лишь 31-го, то есть просрочил платеж на 27 дней. Ему будет начислено пени 6,75 рубля. При уплате всех причитающихся налоговых сумм начисление пеней прекращается. То есть цифра начисленной пени фиксируется в момент погашения долга. В некоторых регионах штрафные санкции за неуплату налогов на имущество за 2017 год начнут включаться не сразу, а с 1 июля 2019 года - срок начисления пеней был перенесен региональными законами. В числе таких территорий Москва, Воронежская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская области, Камчатский край, республики Марий Эл, Тыва.

Въезд бесплатный Текст: Владимир Баршев В конце декабря вступает в силу закон об организации дорожного движения, принятый почти год назад. К кому обратиться, чтобы установить светофор на опасном перекрестке, нарисовать "зебру" на оживленной улице, снять дорожный знак, забытый ремонтниками? На эти вопросы отвечает новый закон, он передает все полномочия местным властям. Установка знаков, рисование разметки, организация одностороннего движения - все эти вопросы до сих пор регулировались только законом о безопасности дорожного движения и Градостроительным кодексом. А также частично Правилами дорожного движения и ГОСТами. Однако прямых указаний на то, как и кто должен управлять этим процессом, в документах не было. Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД Закон об организации дорожного движения, который был разработан минтрансом, прописывает четкие требования, как это движение нужно организовывать и кто этим должен заниматься. Федеральным органам власти переданы полномочия по разработке и реализации государственной политики в области организации движения. А также мониторинг автомобильного трафика, создание нормативных актов и методик расчета стоимости. Плюс организация движения на федеральных дорогах. Местным органам власти переданы огромные полномочия. По сути, они становятся полноценными хозяевами собственных дорог. Вплоть до того, что могут при необходимости ограничивать движение, где, по их мнению, это нужно. Именно вопросы таких ограничений при прохождении документа в Госдуме вызывали массу споров. Однако до подписи президента закон дошел существенно доработанный. Местные власти смогут принимать законы, которые запрещают организацию платных парковок возле больниц, стадионов, школ, иных социальных учреждений Пересмотром наказаний водителям займутся отдельные кассационные суды Изначально в проекте содержались такие вещи, как возможность местных властей ограничивать въезд в города или определенные районы путем введения платы за проезд. Также местные власти наделялись полномочиями вводить платную парковку, конечно же, по согласованию с жителями на придомовых территориях. Эта норма из закона исчезла. Более того, местным властям предписано принимать законы, которые запрещают организовывать платные стоянки на придомовых территориях. Там могут находиться только парковки общего пользования, которые соответствуют жилищному и земельному законодательству. Также местные власти могут принимать законы, которые запрещают организацию платных парковок возле больниц, стадионов, школ, словом, всех социальных учреждений. По сути, это значит, что не будет платных парковок возле медицинских учреждений, образовательных центров. Кстати, бесплатно можно будет парковаться и около государственных и муниципальных органов власти. Кроме того, властям на местах даются полномочия расширить список льготников для бесплатного пользования платными парковками. Независимо от решения местных властей новый закон говорит о том, что запрещено брать деньги на платных парковках с транспорта оперативных служб - пожарной охраны, полиции, медицинской Скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, военной полиции, Росгвардии, Следственного комитета, используемого в связи со служебной необходимостью. В Москве появится 200 новых камер фиксации ПДД Однако возможность введения ограничений и даже запретов на движение по некоторым участкам дорог у местных администраций все же осталась. Но при этом они обязаны обеспечить дублирующие и компенсирующие маршруты движения общественного транспорта. Еще одна важная статья этого закона касается комплексных схем организации дорожного движения. Их будут разрабатывать администрации регионов, а также муниципалитеты. В них должны быть решения об организации движения на смежных территориях. Причем с перспективой на будущее. До сих пор каждый субъект строил трассы и организовывал дороги, не задумываясь о том, что происходит в соседнем регионе. В результате пятиполосная магистраль упиралась в двухполосную дорогу в соседнем районе. Возникало бутылочное горлышко и многокилометровая пробка. Комплексные схемы с учетом движения на смежных территориях позволят решить эту проблему. Закон вступит в силу 30 декабря.