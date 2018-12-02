Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Опции автомобиля, которые спасут вам жизнь 13:20
Как правильно эксплуатировать дизельный автомобиль зимой 10:20
Видео: Китаец на скутере дважды избежал смерти под колесами грузовиков 09:07
Путинский Aurus захотели купить арабы 00:39
02.12.2018 15:35
Рубрика: Легковые авто

Фото: Один из первых российских автозаводов превращается в руины

Текст: Андрей Полухин

Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) постепенно превращается в индустриальные руины. Такой вывод сделали авторы паблика "Русский автомобиль", опубликовав под заголовком "Мертвый ТагАЗ" серию снимков административных и производственных зданий предприятия.

Напомним, ТагАЗ - один из первых в России частных автозаводов. Он был построен в 1998 году на базе Таганрогского комбайнового завода по лицензии и технологии южнокорейской компании Daewoo Motors.

Фото: www.mukachevo.net
Фото: Украинцы стали бросать свои иномарки на границе

Полноценная работа на ТагАЗе началась спустя два года - практически сразу после запуска конвейера завод из-за финансового кризиса в стране перевели в режим консервации. На серьезные объемы производства в Таганроге вышли с 2004 года, а пик пришелся на 2008-й - 106,3 тысячи автомобилей. Здесь выпускались лицензионные копии Daewoo (под брендом Doninvest), Chery (Vortex), JAC и SsangYong, несколько моделей Hyundai, Citroen и BYD, а также машины собственного производства под маркой Tagaz. Среди них наиболее известны седаны Vega, грузовики Master и купе Aquila.

С 2010 года объемы производства стали падать, а финансовые обязательства предприятия - расти. В 2014-м ТагАЗ признали банкротом, однако выкупить его имущество - включая 4 линии сборки, цеха сварки, окраски и гальваники - желающих до сих пор нет.

"Теперь у конкурсного управляющего осталась только одна возможность сбыть актив - [разделить] лот на несколько независимых объектов и продать хоть за сколько-нибудь. Хотя ликвидного там осталось мало, здания и оборудование вряд ли уже возможно использовать для автопроизводства", - отметили авторы паблика.

Власти решили узаконить продажу "красивых" номеров на авто
Загадочная Lada Van: все версии о новинке АвтоВАЗа
#автомобили